さそり座さんを満たす「居場所」の作り方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。
さそり座さんには、秘密が必要です。
夜になると、別人になるようなマンガのような仕掛けができたら、最高でしょう。日常と非日常を行き来することで、ストレスが消えて、元気いっぱいで過ごせるのです。
【よくある症状】
心を許すと隠し事ができなくなるのも、あなたらしい一面といえそう。
1人で通っていたお店を親友や恋人に紹介して、喜ばれる反面、居場所を失うことは多いもの。新たな秘密基地を見つける必要があるでしょう。
【さそり座さんの居場所の作り方】
1：“裏”
2：ズラし
3：沈黙
路地裏、裏通り、屋根裏部屋など、ちょっと変わった要素にときめくはず。
知る人ぞ知る、通好みの場所があなた好みだし、あなたに似た人が集まってきます。ピークタイムを外した時間でも、お気に入りが見つかりそう。
【処方箋】
・匿名で行く
本名、職業、素性を隠して通える場所を探しましょう。
架空の人物になりきってみるのも楽しいプレイに。いつもの自分とは違う自分になることで、心が解放されていくはず。イメージは、たまにやってくる謎めいた客です。ワケアリ、クセモノ、何か背負っていそう……そんな人物が自分の別の顔になったら、ちょっと楽しくなってくるはず。
さそり座さんの人生に必要なのは、フィクションです。そして、それを実現させる場所を探し出して。
・寡黙キャラ
本当のあなたは、饒舌（じょうぜつ）で愉快な人。
でも、心を許した相手の前でやっと顔を出す一面といえそう。つまり、特別な人の前でしか見せないのです。新しいコミュニティーの中で居場所を作りたいならば、不器用で人付き合いがヘタなイメージをフル活用しましょう。変に媚びるよりも、ぎこちなさをキャラにしていくほうが「そういう人だ」と思われて、ラクになります。
素を見せれば、ギャップ萌えで一気に人気者に転じることに。計算高くどうぞ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
さそり座さん（10月24日〜11月22日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって居場所とは、「隠れ家」です。
さそり座さんには、秘密が必要です。
夜になると、別人になるようなマンガのような仕掛けができたら、最高でしょう。日常と非日常を行き来することで、ストレスが消えて、元気いっぱいで過ごせるのです。
心を許すと隠し事ができなくなるのも、あなたらしい一面といえそう。
1人で通っていたお店を親友や恋人に紹介して、喜ばれる反面、居場所を失うことは多いもの。新たな秘密基地を見つける必要があるでしょう。
【さそり座さんの居場所の作り方】
1：“裏”
2：ズラし
3：沈黙
路地裏、裏通り、屋根裏部屋など、ちょっと変わった要素にときめくはず。
知る人ぞ知る、通好みの場所があなた好みだし、あなたに似た人が集まってきます。ピークタイムを外した時間でも、お気に入りが見つかりそう。
【処方箋】
・匿名で行く
本名、職業、素性を隠して通える場所を探しましょう。
架空の人物になりきってみるのも楽しいプレイに。いつもの自分とは違う自分になることで、心が解放されていくはず。イメージは、たまにやってくる謎めいた客です。ワケアリ、クセモノ、何か背負っていそう……そんな人物が自分の別の顔になったら、ちょっと楽しくなってくるはず。
さそり座さんの人生に必要なのは、フィクションです。そして、それを実現させる場所を探し出して。
・寡黙キャラ
本当のあなたは、饒舌（じょうぜつ）で愉快な人。
でも、心を許した相手の前でやっと顔を出す一面といえそう。つまり、特別な人の前でしか見せないのです。新しいコミュニティーの中で居場所を作りたいならば、不器用で人付き合いがヘタなイメージをフル活用しましょう。変に媚びるよりも、ぎこちなさをキャラにしていくほうが「そういう人だ」と思われて、ラクになります。
素を見せれば、ギャップ萌えで一気に人気者に転じることに。計算高くどうぞ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)