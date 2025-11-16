幸せになりたい！ そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう？ 星占いを手掛かりに、あなたの幸せに必要なものを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。

さそり座さん（10月24日〜11月22日生まれ）の幸せのカルテ

あなたにとって居場所とは、「隠れ家」です。

さそり座さんには、秘密が必要です。

夜になると、別人になるようなマンガのような仕掛けができたら、最高でしょう。日常と非日常を行き来することで、ストレスが消えて、元気いっぱいで過ごせるのです。

【よくある症状】
心を許すと隠し事ができなくなるのも、あなたらしい一面といえそう。

1人で通っていたお店を親友や恋人に紹介して、喜ばれる反面、居場所を失うことは多いもの。新たな秘密基地を見つける必要があるでしょう。

【さそり座さんの居場所の作り方】
1：“裏”
2：ズラし
3：沈黙

路地裏、裏通り、屋根裏部屋など、ちょっと変わった要素にときめくはず。

知る人ぞ知る、通好みの場所があなた好みだし、あなたに似た人が集まってきます。ピークタイムを外した時間でも、お気に入りが見つかりそう。

【処方箋】
・匿名で行く
本名、職業、素性を隠して通える場所を探しましょう。

架空の人物になりきってみるのも楽しいプレイに。いつもの自分とは違う自分になることで、心が解放されていくはず。イメージは、たまにやってくる謎めいた客です。ワケアリ、クセモノ、何か背負っていそう……そんな人物が自分の別の顔になったら、ちょっと楽しくなってくるはず。

さそり座さんの人生に必要なのは、フィクションです。そして、それを実現させる場所を探し出して。

・寡黙キャラ
本当のあなたは、饒舌（じょうぜつ）で愉快な人。

でも、心を許した相手の前でやっと顔を出す一面といえそう。つまり、特別な人の前でしか見せないのです。新しいコミュニティーの中で居場所を作りたいならば、不器用で人付き合いがヘタなイメージをフル活用しましょう。変に媚びるよりも、ぎこちなさをキャラにしていくほうが「そういう人だ」と思われて、ラクになります。

素を見せれば、ギャップ萌えで一気に人気者に転じることに。計算高くどうぞ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)