てんびん座さんを満たす「居場所」の作り方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。
承認欲求が満たされる場所が、あなたにとって最高の居場所となるでしょう。
個性や魅力を振りまいて輝ける場所に身を置いて。自己愛が強過ぎる？ いえいえ、それに見合うだけの努力は惜しまないはず。当然の対価です。
【よくある症状】
目立てば、アンチもついてきます。
このため、心ない一言に傷つくことも多そう。嫌な思いをして、もう注目を集めるのはこりごりと思ってしまうことも。目立たず、自分らしさを隠して縮こまって生きることに。
【てんびん座さんの居場所の作り方】
1：美意識
2：美学
3：共存共栄
徹しましょう。
あなたが好きなことに。キラキラしたものが好きならば、キラキラで行く。シンプルスタイルが好みならば、徹底して削ぎ落す。大事なものとそうでないものを分けて考えることで、居場所が見つかります。
【処方箋】
・美しい場所へ
計算された美を楽しめる建築、アートスペース、季節の変化を感じられる自然スポット、どちらもあなたの居場所になるでしょう。
お気に入りの風景を見に行くための旅を企画したり、大好きな画家の作品を購入したり、心豊かに過ごせる時間に投資をして。何があっても、いつでもあの場所に戻れるという思いが、これから先のあなたを支えることに。
大好きな人と一緒に尋ねた場所へ、改めて1人で訪問するのも、土地とのご縁を深めるはず。
・想像力を発揮する
あなたは、器用な人なのです。
場の空気をよく読み、流れをつかみ、コツをすぐにマスターします。でも、多くの場合、他の人はそこまで柔軟性がないもの。だから、あちこちでモタつき、苦労をしているのです。簡単にこなせることができない人がいるという視点を持って、人と接してみましょう。
「それは、こうするといいですよ」とか、「ココは任せて」的な手助けで、関係性が大いに進展することに。自然に、あなたの居場所も用意されます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
てんびん座さん（9月23日〜10月23日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって居場所とは、「褒められスポット」です。
承認欲求が満たされる場所が、あなたにとって最高の居場所となるでしょう。
【よくある症状】
目立てば、アンチもついてきます。
このため、心ない一言に傷つくことも多そう。嫌な思いをして、もう注目を集めるのはこりごりと思ってしまうことも。目立たず、自分らしさを隠して縮こまって生きることに。
【てんびん座さんの居場所の作り方】
1：美意識
2：美学
3：共存共栄
徹しましょう。
あなたが好きなことに。キラキラしたものが好きならば、キラキラで行く。シンプルスタイルが好みならば、徹底して削ぎ落す。大事なものとそうでないものを分けて考えることで、居場所が見つかります。
【処方箋】
・美しい場所へ
計算された美を楽しめる建築、アートスペース、季節の変化を感じられる自然スポット、どちらもあなたの居場所になるでしょう。
お気に入りの風景を見に行くための旅を企画したり、大好きな画家の作品を購入したり、心豊かに過ごせる時間に投資をして。何があっても、いつでもあの場所に戻れるという思いが、これから先のあなたを支えることに。
大好きな人と一緒に尋ねた場所へ、改めて1人で訪問するのも、土地とのご縁を深めるはず。
・想像力を発揮する
あなたは、器用な人なのです。
場の空気をよく読み、流れをつかみ、コツをすぐにマスターします。でも、多くの場合、他の人はそこまで柔軟性がないもの。だから、あちこちでモタつき、苦労をしているのです。簡単にこなせることができない人がいるという視点を持って、人と接してみましょう。
「それは、こうするといいですよ」とか、「ココは任せて」的な手助けで、関係性が大いに進展することに。自然に、あなたの居場所も用意されます。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)