Screenshot: mizunojp/YouTube

アーティストがライブとかで履いてたらかっこいい……かも？

総合スポーツブランドのミズノが少々ぶっ飛んだフットギアを開発しました。履けば本当にジャンプ力が上がるみたいです。

移動手段としての履き物

Image: ミズノ

「MOBILARIA β（モビラリア ベータ）」と名付けられたこちらのフットギア。“ミズノが考える未来のモビリティ（移動手段）”だそうです。先日開催された「Japan Mobility Show 2025」にて初公開されました。

デザインを手掛けたのは、スプーンやカセットコンロから空飛ぶ自動車、船舶に至るまで幅広いプロダクトデザインを行なう山本卓身氏。それぞれ青と白を基調とした2色が揃います。

動画では、モビラリア ベータを履いて軽やかに走る様子が見られます。

ブレード部分に取り付けられているのは、競技用義足の研究開発で培ったカーボン技術を生かした、炭素繊維強化プラスチック（CFRP）素材の板バネです。

Image: ミズノ

このCFRP板バネは、力が加わる接地時にたわみ、バネ特性を発揮します。ミズノによれば、このバネ特性に合った走り方をすることで、より効率良く走行できるようになるそうです。

アッパー部には、陸上スパイクから着想を得た構造を採用し、かかと部分につながっている靴ひもを調整することで、足はしっかりホールドされるといいます。

「人間拡張技術」に取り組むミズノ

かつて自転車が発明され、より遠くまで早く移動できるようになったように、テクノロジーや道具を使うことで、人類はあれやこれやを実現してきました。

スティーブ・ジョブスはテクノロジーのことを「Bicycle for the mind（知の自転車）」だと繰り返してきましたが、ミズノはこれを「人間拡張技術」という言葉を使って表現しています。人間拡張技術、すごいパワーワード。日本語ラップの曲名みたい。

そういえば、かかとにローラーがついたスニーカーが流行ったことがありましたけど、あれはスーパーや道路を滑り回る子どもたちの怪我や事故が問題になりましたね。近い将来、モビラリア ベータを履いた通勤ランナーを街で見かけるようになるのでしょうか。