¥Þ¥Í¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¸ú²Ì¤¢¤ê!? ¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤ÎÆü¾ï¤Î½¬´·3¤Ä
¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ãù¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤ÏÆü¾ï¤Î½¬´·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤ÎÆü¾ï¤Î½¬´·¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¡Ö¥³¥ì¤Ï¸ú¤¯¡×¤È»×¤¨¤ë½¬´·¤ò3¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ª¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½¬´·3¤Ä
¤¿¤È¤¨¤Ð¿©»ö¤Î¤³¤È¡ª
¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³°¿©¤äÃæ¿©¤â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¡¦½÷À¤òÌä¤ï¤º¤Ë¼«¿æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢Âç¤·¤ÆÌÌÅÝ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£Á°Æü¤Î»Ä¤ê¤ò¾å¼ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÍâÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¿Í¤È¤ÎÏ¢Íí¤âÃúÇ«¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤«¤é¤Î¿®Íê¤â¸ü¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¡¢²¿¤´¤È¤Ë¤â¥Þ¥á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó²È·×´ÉÍý¤â¥Þ¥á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ãù¤áÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢»È¤¦¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÁê¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦»þ¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¡û¡û¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Åù¡¢¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂ¾¤Î¿Í¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãù¶â¾å¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐµÞ¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¼¡¤ÎÍ½Äê¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÅù¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤«¤â¤È»×¤¨¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÊâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤ÈÇ¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¨¤ÐÇ¨¤ì¤ë¤Î¤òºÇÄã¸Â¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÞ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿»±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£°ì»þÅª¤Ë¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö»à¤Ë¶â¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤¢¤²¤¿¡¡Á£¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËÁø¶ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ò¾å¼ê¤ËÃù¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¡¢¤Þ¤Í¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
¢¡¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û¸µ¶ä¹Ô°÷¤Ï¸«¤¿¡ª¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤½¬´·3¤Ä
¡²¿¤´¤È¤Ë¤â¥Þ¥á¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤ª¶â¤ò¾å¼ê¤ËÃù¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Þ¥á¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ê¡©¤È¸À¤¦¤Î¤¬ÁÇÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¿©»ö¤Î¤³¤È¡ª
¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³°¿©¤äÃæ¿©¤â¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¡¦½÷À¤òÌä¤ï¤º¤Ë¼«¿æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡¢Âç¤·¤ÆÌÌÅÝ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡£Á°Æü¤Î»Ä¤ê¤ò¾å¼ê¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤ÆÍâÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê´Ö¤òÀË¤·¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó²È·×´ÉÍý¤â¥Þ¥á¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Ãù¤áÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ë¤ª¶â¤ò¾å¼ê¤ËÃù¤á¤ë¿Í¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿©»öÂåÅù¤Ï¼ÁÁÇ¤Ç¤â¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤È¤Î¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤¡¢Áê¼ê¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¤½¤é¤¯¡¢»È¤¦¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤äÁê¼ê¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦»þ¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤¤¤¯¤é»È¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¡û¡û¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Åù¡¢¸«ÊÖ¤ê¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤è¤ê¤âÂ¾¤Î¿Í¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÇÌµÂÌ¤Ê»Ù½Ð¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ãù¶â¾å¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
£»à¤Ë¶â¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¥á¥ê¥Ï¥ê¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¤ª¶â¤ò»È¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐµÞ¤Ë±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð»±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¿Í¤Î¾ì¹ç¡¢¼¡¤ÎÍ½Äê¤ò¹Í¤¨¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÅù¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¼¤¤¤¿¤¯¤«¤â¤È»×¤¨¤ëÁªÂò¤ò¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÊâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤ÈÇ¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ò»È¤¨¤ÐÇ¨¤ì¤ë¤Î¤òºÇÄã¸Â¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÞ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿»±¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤â¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£°ì»þÅª¤Ë¤ÏÌò¤ËÎ©¤Ä¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌµÂÌ¸¯¤¤¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡Ö»à¤Ë¶â¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÌµÂÌ¸¯¤¤¤ò¤¹¤ë¿Í¤Ï¤ª¶â¤¬Ãù¤Þ¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³¤Ç¤¢¤²¤¿¡¡Á£¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤ËÁø¶ø¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ò¾å¼ê¤ËÃù¤á¤é¤ì¤ë¿Í¤¬¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¡¢¤Þ¤Í¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)