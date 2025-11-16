しし座さんを満たす「居場所」の作り方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。
張りつめた気持ちをほぐせる場所が、あなたにとって自分の居場所となるでしょう。
それは、1日の終わりに帰ってくる自宅だったり、気を許せる友達との時間だったりするはず。繕わなくていい場所を求めています。
・よくある症状
「家に帰りたくない」「いつものメンバーに会いたくない」時、身の置き所がなくなるでしょう。
糸が切れた凧のように自分の価値を見失い、途方に暮れてしまうことに。もっと足場となる居場所を増やす必要があります。
【しし座さんの居場所の作り方】
1：ラグジュアリー体験
2：最安値プラン
3：主催
幸せな気分の日、どん底な夜、それぞれ、使い分けるとよさそう。
調子のいい時に、とびっきりのぜいたく体験をするのです。それは、あなたの目標となるはず。逆に気持ちが落ちたら、チープな場所に身を置くと奮起できます。
【処方箋】
・視野とフィールドを広げる
一流のサービスを受けましょう。分不相応な気がしても、年収の何分の1が飛んでしまうとしても、憧れの場所に身を置いてみるのです。すると、お金で買える幸せがどんなものかが分かってきます。最高のサービスを受けることで、「ここを自分の居場所にしたい」という思いが募るはず。これが、しし座さんの原動力になっていきます。
逆に、落ち込んでいる時は、安い場所へ。「何をやっても生きていかれる」と闘志が湧いてくるはず。
・プロデュースする
自分の居場所は、自分で作りましょう。
楽しい企画を立ち上げて、有志を募っていくのです。最初は、1人でできることからスタートさせるのが成功の秘訣（ひけつ）です。「最近、こんなことをしていて」と誰かに話して、「一緒に行きたい」「やりたい」と仲間が増えていくことに。演奏会や演劇などを仕掛けるのもいい考え。
また、同じ志を持った集団に加わっていくのもよい体験に。ノウハウを学んで、よりあなた好みのスタイルを確立できるはず。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
