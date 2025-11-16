職場で「こんな人が部下にいたら頼もしい」「一緒に働きたい」と思うような有名人は誰でしょうか？「部下にしたい有名人」ランキングの1位は芦田愛菜さんでした。明るい人柄や聡明さが支持を集めました。



講演会講師派遣サイト『スピーカーズ』を運営する株式会社タイムと株式会社NEXERが、2025年9月から10月にかけ全国の男女1000名を対象にインターネットアンケート形式で実施されました。



仕事で頼もしい部下は？

1位：芦田愛菜さん 73票

「真面目そうだから。」（30代・女性）

「愛嬌があって楽しく話せそうなので、一緒に働いていて楽しめそう。」（30代・男性）

「色々なことをしっかり吸収してくれそうだから。」（40代・女性）

「聡明で何でもできそう。」（40代・男性）

「飲み込みが良さそうで、めちゃくちゃ仕事ができそうだから。」（50代・女性）

「知的だけれど素直そうなので、仕事も出来て聞き入れた上で意見もしてくれそうだから。」（50代・女性）

「どんな難題も解決してくれそうだから。」（60代・男性）



幼い頃から芸能活動をしながら慶応義塾大学へ進学した芦田さんは、聡明さと努力家という面だけでなく、明るく真面目な人柄も魅力として評価されているようです。



2位：カズレーザー（メイプル超合金）さん 55票

「優秀だから。」（30代・男性）

「頭の回転が速く、かつ驕らないので、とても頼りになりそう。」（40代・女性）

「有能で色々な仕事を完璧にこなしてくれそうなので。」（40代・男性）

「機転がきいていて、いつも冷静に対応できそうなので。」（50代・女性）

「理論的に働いてくれそうだから。」（50代・男性）

「人間関係を築くのが上手そう。」（60代・男性）



テレビでの鋭いコメントから、頭の回転の速さが高く評価されています。自分の意見を持ちながらも周囲の意見を取り入れて解決策を提示してくれそうという期待感がうかがえます。



3位：大谷翔平さん 46票

「トップアスリートとして、自分の体調・メンタル・スケジュールを完璧に管理しており、仕事でも高いパフォーマンスが期待できるから。」（30代・男性）

「絶対的な能力の高さと人柄の良さ。」（40代・男性）

「さわやかな上に、何に対してもめちゃくちゃ有能そうだから。」（40代・女性）

「結果を出してもらえそうだから。」（50代・男性）

「礼儀や人間性が良い。」（50代・男性）

「正直で、努力家。皆への気遣いや優しさなど、全てにおいて優れているから。」（60代・女性）



二刀流をこなす器用さとその背後にある努力や能力が高く評価されました。また、報道でも話題になる礼儀正しさや人間性にも魅力を感じている人が多く、特に男性からの支持が目立ちました。



4位（同率）： 鈴木福さん 33票

「しっかりしてるから。」（30代・男性）

「愛嬌があり、能動的に働いてくれそうだから。」（30代・男性）

「真面目そう、誠実そう、素直そう。」（40代・女性）

「真面目に仕事してくれそうなので。」（40代・男性）

「協調性に優れ、素直に何でも文句を言わずに取り込んでくれそう。」（50代・男性）

「飲み込みがよく業務をきちんと自分のものにして成長しそう。」（60代・男性）



子役時代から現在まで見せる愛嬌と真面目な姿勢が評価され、能動的に動いてくれる頼れる部下像として支持を集めています。



4位（同率）： 綾瀬はるかさん 33票

「穏やかで優しそうな雰囲気だから。」（30代・男性）

「仕事できそうなのに柔らかい雰囲気で、いい後輩そう。」（40代・女性）

「仕事ができそうだから。」（50代・女性）

「一緒に仕事が出来てしかも部下なんて、モチベーション爆上がりです。」（50代・男性）

「素直な感じがあるので無茶な事は自分も指示出来ないから。」（60代・男性）



穏やかで柔らかい雰囲気が魅力として挙げられており、仕事もできそうな可愛い部下としての存在が職場のモチベーション向上につながるという意見が見られました。



◇ ◇



6位以下は、広瀬すずさん（31票）、小芝風花さん（30票）、今田美桜さん（26票）、やす子さん（25票）、鈴木亮平さん（24票）と続きました。いずれも、真面目さ、明るさ、仕事ができそうなイメージが評価されています。



