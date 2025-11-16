シックスセンスラボ株式会社（福岡市中央区）の独自メディア『PURAVIDA編集部』は、このほど「更年期太り」に関する意識調査を実施しました。同調査によると、2人に1人以上が「更年期太りの経験がある」と回答しました。では、更年期太りで増えた体重が戻った人はどのくらいいるのでしょうか。



【グラフ】更年期太りと戦う“必殺技”は？（調査結果を見る）

調査は、全国の45歳以上69歳以下の女性327人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



調査の結果、「更年期を体感中、または経験した」と答えた人は72.8％で、「更年期太りが進行中」は38.5％、「過去に経験した」（11.9％）も合わせると半数を超えました。



また、「更年期太りが始まった年代」については、「40代後半から」（32.0％）や「50代前半から」（30.4％）などに回答が集まり、更年期が始まると言われる年代とほぼ一致していることがわかりました。



続けて、「更年期太りで最大どのくらい体重が増えましたか」と尋ねたところ、「3〜5キロ程度」（36.0％）、「6〜10キロ程度」（33.6％）、「10キロ以上」（14.4％）などが上位となり、3キロ以上増えた人が8割を超えました。



さらに、「更年期太りはどのくらい続きましたか（続いていますか）」という質問には、「6年以上」（28.8％）、「4〜5年」（24.8％）、「2〜3年」（23.2％）などが上位となりました。



また、「更年期太りで増えた（増えている）体重」のその後については、「増えたまま定着してしまった」が43.2％で「以前の体重に少しずつ戻ってきている」（36.8％）を上回りました。



次に、「更年期太りの原因」を尋ねたところ、「運動不足」（72.0％）が最も多くなったほか、「加齢による基礎代謝の低下」（71.2％）、「ホルモンバランスの変化」（66.4％）、「ストレス」（52.0％）という回答も上位に挙がりました。



最後に、「更年期太りと戦う“必殺技”」を教えてもらったところ、「野菜先攻めのディフェンス」（12.0％）、「甘いものを見ないふり」（11.2％）、「体重計離別宣言」（10.4％）などが上位に挙げられたものの、最も多かった回答は「わからない、特になし」（51.2％）となりました。



◇ ◇



【出典】

▽シックスセンスラボ株式会社・PURAVIDA編集部調べ