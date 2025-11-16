かに座さんを満たす「居場所」の作り方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。
好きな人と一緒にいられる場所、または、あなたが愛してやまない場所が、あなたの居場所となるでしょう。
「やっぱりいいなあ」「ここが一番」と会う度、行く度に愛着が増すはず。心が動かないと、ダメなのです。
【よくある症状】
言い換えれば、好きな人がいない場所、全然愛せない場所にいる時間が、苦行になりやすいでしょう。
何のために生きているのか、なんでここにいなくてはいけないのか分からないとダウナーになってしまうことも。
【かに座さんの居場所の作り方】
1：いいところ探し
2：拭き掃除
3：お手伝い
すべては、心の持ち方1つ。
嫌だな、つらいなと思うと、もう嫌いになってしまう一方なので、「苦手だけど、ここは好き」というお気に入りを1つ見つけて。誰もいない静けさは悪くない的なことでもいいのです。
【処方箋】
・丁寧に接する
拭き上げましょう。
さらっとほうきで掃く、ほこり取りをかける的な簡易な掃除ではなく、清潔な雑巾を使って拭き掃除をするのです。わざわざやる価値がない、面倒くさいと思ってしまう気持ちはよく分かります。
でも、その「適当でいい」という思いが、そのまま、あなたの存在や評価につながるとしたら、どうでしょう？
いなくてはいけない場所を大事にすることが、自分を尊重することにつながります。言葉遊びのようですが、拭くは、“福”につながると考えてみて。
・バウンダリーを意識する
意識が人に対して開いているため、同調圧力を受け入れ過ぎる傾向があります。
“みんなと一緒”は一体感があって安心できる反面、自分らしさが消えてしまい、理想の居場所からかけ離れてしまうことに。
そこで、バウンダリー、自分と他者との境界線を大事にしましょう。ここまでは付き合うけれど、それ以上はパスをする、関係性の主導権を握ることで、居心地がよくなっていくでしょう。嫌われること、失望されることを恐れ過ぎないで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
