幸せになりたい！ そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう？ 星占いを手掛かりに、あなたの幸せに必要なものを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。

かに座さん（6月22日〜7月22日生まれ）の幸せのカルテ

あなたにとって居場所とは、「愛着を感じる場所」です。

好きな人と一緒にいられる場所、または、あなたが愛してやまない場所が、あなたの居場所となるでしょう。

「やっぱりいいなあ」「ここが一番」と会う度、行く度に愛着が増すはず。心が動かないと、ダメなのです。

【よくある症状】
言い換えれば、好きな人がいない場所、全然愛せない場所にいる時間が、苦行になりやすいでしょう。

何のために生きているのか、なんでここにいなくてはいけないのか分からないとダウナーになってしまうことも。

【かに座さんの居場所の作り方】
1：いいところ探し
2：拭き掃除
3：お手伝い

すべては、心の持ち方1つ。

嫌だな、つらいなと思うと、もう嫌いになってしまう一方なので、「苦手だけど、ここは好き」というお気に入りを1つ見つけて。誰もいない静けさは悪くない的なことでもいいのです。

【処方箋】
・丁寧に接する
拭き上げましょう。

さらっとほうきで掃く、ほこり取りをかける的な簡易な掃除ではなく、清潔な雑巾を使って拭き掃除をするのです。わざわざやる価値がない、面倒くさいと思ってしまう気持ちはよく分かります。

でも、その「適当でいい」という思いが、そのまま、あなたの存在や評価につながるとしたら、どうでしょう？

いなくてはいけない場所を大事にすることが、自分を尊重することにつながります。言葉遊びのようですが、拭くは、“福”につながると考えてみて。

・バウンダリーを意識する
意識が人に対して開いているため、同調圧力を受け入れ過ぎる傾向があります。

“みんなと一緒”は一体感があって安心できる反面、自分らしさが消えてしまい、理想の居場所からかけ離れてしまうことに。

そこで、バウンダリー、自分と他者との境界線を大事にしましょう。ここまでは付き合うけれど、それ以上はパスをする、関係性の主導権を握ることで、居心地がよくなっていくでしょう。嫌われること、失望されることを恐れ過ぎないで。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)