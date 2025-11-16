「鬼滅の刃」炭治郎の父の才能はどれほどすごいのか―中国メディア

2025年11月12日、中国のポータルサイト・捜狐に「『鬼滅の刃』竈門炭治郎の父の才能はどれほどすごいのか」と題した記事が掲載された。

記事はまず、「周知の通り、日本アニメの主人公の父親はしばしばただ者ではない存在だ。『鬼滅の刃』でも例外ではない。主人公の父・竈門炭十郎（かまどたんじゅうろう）は物語冒頭ですでに故人となっているが、実は作中でも極めてまれな天賦の才を持つ人物であり、息子の炭治郎（たんじろう）をもしのぐほどの実力者だ。ただ舞うだけで最上級の能力を悟ってしまったのだ」と述べた。

続けて、「炭十郎は炭焼きの家系に生まれ、代々炭を売る一家の出。いわば『炭焼き一族の末裔（まつえい）』だ。先祖の炭吉（すみよし）はかつて友人の継国縁壱（つぎくによりいち）から日輪が描かれた花札のような耳飾りを授かり、竈門家に代々受け継がれている」と説明した。

さらに、「竈門家には『ヒノカミ神楽』という代々伝わる舞がある。表向きには神に祈りを捧げる舞だが、実際には縁壱の『日の呼吸』と深い関係があると考えられている。恐らく縁壱が炭吉に教え伝えたものだろう」とした。

加えて、「炭十郎は生まれつき額に薄い傷のような痕があった。多くの者はこれをアザだと考えている。若い頃の炭十郎は健康で力強かったが、後に病に倒れ、体も極端に弱っていった。これはアザによる寿命の代償、つまり命を前借りする力の影響と考えられる」と論じた。

また、「それだけでなく、炭十郎は鬼殺隊に属さない一般人でありながら、『透き通る世界』を悟った唯一の人物でもある。他の者は激しい戦闘の中でようやくこの能力に目覚めたのに対し、炭十郎は『ヒノカミ神楽』を舞う中で自然にそれを体得してしまったのだ。かつては二振りの斧で巨大な熊を斬り伏せたというが、これは単なる熟練で説明できるものではない。常人離れした天賦の才がなければ、舞を踊るだけで『透き通る世界』を悟ることなどとうてい不可能だ」と言及した。

そして、「熱血作品における主人公の父親が凡人であるはずがない。もしあの時、鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）が竈門家を襲った際に炭十郎が健在であったなら、無惨の方こそ返り討ちに遭っていたかもしれない。額の生まれつきのアザ、日輪の耳飾り、そして『日の呼吸』と深く結びついた『ヒノカミ神楽』。無惨がそれを目にしたなら、恐怖でトラウマを再発し、その場から逃げ出していただろう。以後の物語など起こりようがないのだ」と結んだ。（翻訳・編集/岩田）