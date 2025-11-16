「ひどい組み合わせに涙を流した」「２勝１分けだったのに…」32強で完敗！韓国敗退で母国メディアは“対戦カード”に恨み節！16強進出の日本との明暗に嘆き「日韓の格差はさらに開いた」【U-17W杯】
U-17韓国代表は現地11月15日、カタールで開催されているU-17ワールドカップのラウンド32でイングランド代表と対戦。０−２で完敗し、敗退が決定した。
韓国のメディアは、グループステージを２勝１分けの無敗（F組２位）で抜けながら、強豪のイングランド（E組）と対戦した点を嘆いている。
『スポーツワールド』は「韓国はイングランドに敗れた。このひどい組み合わせに涙を流した」と見出しを打ち、「強敵と早すぎる対戦。難しい結果となった」と報じた。
また『OSEN』は「韓国はベスト32で敗退。日本は南アフリカを３−０で破った。日韓の格差はさらに開いた」と伝えている。
「２勝１分けの好成績にもかかわらず、32強でイングランドと対戦した不運が敗退の決定的な原因だ。しかし、不運で結果の言い訳をすることはできない」
「ライバルの日本は32強で南アフリカに３−０で大勝し、16強に進出した。B組を首位通過し、自ら優位な対戦相手となる状況を作ったのだ」
日韓の明暗に悲嘆しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
