3児の母・小倉優子、息子たち大喜び 朝から揚げ物に励む手作り弁当を紹介「最高ハッピーお弁当」「朝から楽しそう」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が13日、自身のブログを更新。子どもたちが喜んだ手作り弁当を公開した。
【写真】「朝から、揚げもの祭りじゃ〜」小倉優子が作った鮮やかな唐揚げ弁当
小倉は「昨夜、胸肉のチーズフライは揚げる前まで 唐揚げは下味に漬けておいたので、朝は楽でした」と書き出し、朝から揚げ物をするエネルギッシュな姿を見せ、“みんなが大好き”だと話す唐揚げ弁当をアップ。
白米にはふりかけが彩りを添え、唐揚げと卵焼き、野菜、そしてゼリーが並ぶ、見た目も華やかな弁当に仕上がっている。
子どもたちの反応は「『今日唐揚げじゃん！』と起きて直ぐにキッチンでつまむ長男 『やった〜！唐揚げ〜！』とおはようの前に唐揚げだった次男笑」とにぎやかな朝の様子を伝え、好評だったことを明かした。
コメント欄には「色愛素敵たまらん うまそー 最高ハッピーお弁当」「朝から楽しそう」「朝から、揚げもの祭りじゃ〜」「白米にふりかけで愛情が伝わってきます」などのコメントが寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月に離婚した。
