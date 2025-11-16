松本若菜、“息子”とお茶目な2ショット「キラキラの目元がそっくり」「かわいい親子ですね」
俳優の松本若菜が、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“息子”との2ショットが公開された松本若菜
公式SNSは「お茶目な野崎親子」とつづり、劇中で親子を演じる加奈子役・松本若菜、翔平役・三浦綺羅の2ショットを添えた。
ファンからは「本当の親子みたい 毎週微笑ましく見てます 野崎親子」「ホントの親子に見えてしまうから不思議!! キラキラの目元がそっくりだし、お鼻もちょっと似ているような…」「かわいい親子ですね」「素敵な笑顔頂きました」「野崎親子最高です」などの声が寄せられている。
