¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ ¸«¤É¤³¤í¡Û²ÄÎù¤µ¤ÎÃæ¤Ëµ±¤¯¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë½÷²¦¤Ï¡¢¤É¤ÎÇÏ¤«
¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ë¤ÏÉÔ»×µÄ¤È²Ú¤¬¤¢¤ë――ÌÆÇÏ¸ÂÄêÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤È¸À¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤Ç¤À¤¬¡¢¥ªー¥¯¥¹¤ä¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥Þ¥¤¥ë¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÌÆÇÏ¸ÂÄêGⅠ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¡ÚÍ½ÁÛÇÛ¿®¡Û½©¤Î½÷²¦·èÄêÀï¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡×¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡Ø¥¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤Î¼«Ê¢¤ÇÌÜ»Ø¤»100Ëü±ß¡ª¡Ù
¾¡¤ÁÊý¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÇÏ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¤«¡£
»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥Îー¥Õ¥§¥¢¥êー¤¬½éÍèÆü¤Î2010Ç¯¤ÏÄ¾Àþ¤Ç¥¤¥ó¥³ー¥¹¤òÆÍ¤¤¤¿¥¹¥Îー¥Õ¥§¥¢¥êー¤¬¸åÂ³¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢2Ãå¤Î¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ù¥ëー¥¬¤Ë4ÇÏ¿Èº¹¤òÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°µ¾¡¡£
¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥àー¥¢¤Î¼ê¹Ë¤µ¤Ð¤¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤É¤³¤«²ÄÎù¤Ê°õ¾Ý¤ò¸«¤ë¼Ô¤ËÍ¿¤¨¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é9Ç¯¸å¤Î2019Ç¯¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿ÀJF¤òÀ©¤·¤Æ2ºÐ½÷²¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Æ±´ü¤Î¥¢ー¥â¥ó¥É¥¢¥¤¤Ë²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥ー¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¤Ï¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥¹¥ß¥è¥ó¤È¤È¤â¤ËÄ¾Àþ¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¡¢2Ãå¤Î¥¯¥í¥³¥¹¥ß¥¢¤Ë¤Ï1ÇÏ¿È1/4¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤Êº¹¤òÉÕ¤±¤Æ¾¡Íø¡£2ºÐ½÷²¦¤ÎÉü¸¢¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
ÂçÇÈÍð¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿2022Ç¯¤â¤½¤¦¤À¡£Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÁá¤¤¾å¤¬¤ê¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¯¤ë¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥«¥¤¥¤¥È¤â¥Æ¥ó¾è¤ê¤À¤Ã¤¿¹¬±ÑÌÀ¤Îµ³¾è¤Ë±þ¤¨¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ³¤«¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¿ÎÀî¤ÎÄ¾Àþ¤ò¿¤Ó¤ÆÆÍ¤È´¤±¡¢2Ãå¤Î¥¹¥Æ¥é¥ê¥¢¤Ï2ÇÏ¿È¸å¤í¤ËÇ÷¤ë¤Î¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤ë¤Ç²Ö¤¬ºé¤¤¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ý¥ó¤È1Æ¬¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Î¥¤¥áー¥¸¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤Èº£Ç¯¤âÈþ¤·¤16Æ¬¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¯Áö¤Ã¤¿ÇÏ¤¬±É´§¤Ëµ±¤¯¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÉ®Æ¬³Ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥ì¥¬¥ì¥¤¥¢¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÃË¾¡¤ê¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÏÈà½÷¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£2ºÐ»þ¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Î²´ÇÏ¤ÈÁö¤ë¥Ûー¥×¥Õ¥ëS¤ÇÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥·¥ó¥¨¥ó¥Ú¥éー¤òÄ¾Àþ¤ÇÊá¤Þ¤¨¤Æ¾¡Íø¡£²´ÇÏ¤ò¤â¤Ò¤ìÉú¤·¤¿ËöµÓ¤ÏÀ¤ÂåºÇ¹âµé¤Î¥¥ìÌ£¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ò¹Í¤¨¡¢¿Ø±Ä¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤ÏÀ¤ÂåºÇ¶¯¤Ø¤ÎÆ»¡£3ºÐ½ïÀï¤Ïºù²Ö¾Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»©·î¾Þ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Àー¥Óー¤ÈÄ©¤ó¤À¤¬¡¢2Àï¤È¤â¾å¤¬¤êºÇÂ®¤òµÏ¿¤¹¤ë¤â6Ãå¢ª5Ãå¡£¤Ò¤È²Æ¤ò±Û¤¨¡¢ÌÆÇÏÆ±»Î¤Ê¤é¤ÈÄ©¤ó¤À¥íー¥ºS¤â¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹S¤Ç¤â5Ãå¡£½ÐÃÙ¤ì¤äÄ¾Àþ¤Ç¤ÎÉÔÍø¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¡¤ÁÊý¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤µ¤¨»×¤ï¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤ÏÅß¤ÎÃæ»³¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡£º®ÀïÌÏÍÍ¤È¤µ¤ì¤¿ÍÇÏµÇ°¤Ï¥¹¥íー¥Úー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¼«Ëý¤ÎËöµÓ¤¬ÇúÈ¯¡£3ºÐ¤âÇ¯¾å¤Î¥Àー¥ÓーÇÏ¥·¥ã¥Õ¥ê¥äー¥ë¤È¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤òÀ©¤·¤Æ2¤ÄÌÜ¤ÎGⅠ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤¹¤ë¤È¡¢º£Ç¯¤ÏÊõÄÍµÇ°¤«¤éÉüµ¢¡£
11Ãå¤ÈÂçÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢½©½ïÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ªー¥ë¥«¥Þー¤ÏÈ¾·»¤Î¥É¥¥¥é¥Éー¥ì¥¹¤È¤È¤â¤Ë»Å³Ý¤±¤Æ¡¢ÊÂ¤Ö´Ö¤â¤Ê¤¯º¹¤·ÀÚ¤ê´°¾¡¡£¹Ó¡¹¤·¤µ¤È¤ÏÌµ±ï¤Ê¥¹¥Þー¥È¤Ê¾¡¤ÁÊý¤Ë¤É¤³¤«À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£
ºòÇ¯5Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤ÎÉñÂæ¡£4ÏÈ7ÈÖ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ï¤¯¤·¤¯¤âºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤¬¡¢ºòÇ¯¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡£ÌÆÇÏºÇ¹âÊö¤Î¥ìー¥¹¤òÀ©¤·¤Æ¡¢¿¿¤Î½÷²¦¤Ø¤È¾å¤êµÍ¤á¤ë¤«¡£
²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤âÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥Ó¥åー2ÀïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¢¥êーS¤Ç¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¹¥°Ì¤ËÉÕ¤±¤ÆÎ®¤ì¤Ë¾è¤ê¡¢Ä¾ÀþÁá¤á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤ë·Á¤Ç²÷¾¡¡£
·Ú²÷¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤Ç²¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥ìー¥¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¸åÂ³ÇÏ¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤·¤¿Èà½÷¤Ï°ìÌö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¼çÌò¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¥Þー¥¯¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¿É¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬Æ¨¤²ÇÏ¤Î½ÉÌ¿¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Îºù²Ö¾Þ¤Ï¹¥¥¹¥¿ー¥È¤ò¸«¤»¤ë¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤º¤Ë¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤Ë²ÁÃÍ¤ò¾ù¤Ã¤Æ5Ãå¡£
µ÷Î¥¤¬Ä¹¤¹¤®¤¿¥ªー¥¯¥¹¤Ï10Ãå¡¢¤½¤·¤Æ°¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î¤Þ¤Þ¸þ¤«¤Ã¤¿µþÀ®ÇÕAH¤âÌµÇ°¤Î11Ãå¡£¥Õ¥§¥¢¥êーS¤Ç¸«¤»¤¿Èþ¤·¤¤Áö¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿½©²Ú¾Þ¡£ÉðË¤ò°È¾å¤Ë·Þ¤¨¤¿Èà½÷¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤«¤éÊ¿¶Ñ¥Úー¥¹¤ÇÆ¨¤²¤ÆÎ®¤ì¤òºî¤ê¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤âÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ2Ãå¤Ë·òÆ®¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¼ê¹Ë¤Ç»ý¤ÁÌ£¤¬´°àú¤ËÀ¸¤¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ïµ÷Î¥¤¬1¥Ï¥í¥ó±ä¤Ó¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤É¤¦¹îÉþ¤¹¤ë¤«¤¬¥«¥®¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë·Ú²÷¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ò¥Õ¥ë¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¸åÂ³ÇÏ¤Ë±Æ¤ò¤âÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤Æ¨Áö·à¤ò½©¤ÎµþÅÔ¤Ç¸«¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ð¥é¤ä¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥áー¥¸¤Î²Ö¤Ð¤«¤ê¤¬²Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃÏÆ»¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤Èºé¤¸Ø¤ë²Ö¤À¤Ã¤ÆÈþ¤·¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿ÃÏÆ»¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤À¡£
3ºÐ2·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï²Æ¤Î»¥ËÚ¡£ÅöÁ³½Õ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢³Ê¾åÄ©Àï¤ÇÄ©¤ó¤À¥íー¥ºS¤â5Ãå¡£ÂçÉñÂæ¤Ë¤ÏÌÜ¤â¤¯¤ì¤º¡¢¼«¸Ê¾ò·ï¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÁö¤êÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬Æü¤ÎÌÜ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¡£5ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¤Ï5·î¤Î¶ÓS¤Ç½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÄ¾Àþ¤Ç32ÉÃ7¤È¤¤¤¦¥¥ì¤ëËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡£10ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¤ÎºÂ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥¤ー¥óS¤Ï¥×¥é¥¹20¥¥í¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤¬¤é¥á¥ó¥ÐーºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê34ÉÃ0¤ÎËöµÓ¤ò¸«¤»¤Æ¥¢¥ë¥¸ー¥Ì¤Ë¥¢¥¿¥Þº¹ÆÏ¤«¤º2Ãå¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÎ×¤ó¤À»¥ËÚµÇ°¤Ï½ÐÃÙ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤á¤²¤º¤Ë¿¤Ó¤ÆÌÆÇÏºÇÀèÃå¤È¤Ê¤ë2Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£
5ºÐ¤Î½©¡¢13ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤ÆÄ©¤àGⅠ¡£¼«Ëý¤ÎËöµÓ¤òÀ¸¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤ÐÂçÎØ¤Î²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¡£Ç°´ê¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤ò¤³¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
µþÅÔ¤Ëºé¤¸Ø¤ë16ÎØ¤ÎÈþ¤·¤¤²Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÇÏ¤¿¤Á¡£Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¯µ±¤¯¤Î¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ÎÇÏ¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£Ê¸¡¿Ê¡Öº¹°
