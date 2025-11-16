“恋の終わり”を経験したすべての人に贈る切ない恋物語『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系）。冬野夜空による同名の超短編集を映像化した本作は、“忘れられない恋”をテーマにした切ないラブストーリーだ。

葵わかなと共にW主演を務めているのは神尾楓珠。現場でのエピソードや自身の恋愛観、俳優デビュー10周年で感じた“変化”などについて、話を聞いた。

ーー撮影を振り返っていかがですか？

神尾楓珠（以下、神尾）：物語的には切なくて重い部分もあり、さらに真夏に冬のシーンを撮影したり……。大変な部分も多かったんですけど、現場の雰囲気に救われました。

ーー撮影現場はどんな雰囲気だったんですか？

神尾：すごく温かくてアットホームな雰囲気でした。スタッフさんも優しい方ばかりで。メリハリがちゃんとあるというか。撮影が始まるとお仕事モードになるけれど、それ以外はみんなでボケ合ったりしていました。

ーー神尾さんもボケたりされるんですか？

神尾：僕は、そっとボケる感じです（笑）。全体に聞こえる声量でボケたりはしないんですけど、たまに（葵）わかなちゃんにだけ聞こえるボケをしたり。わかなちゃんは、どんなボケでも拾ってくれるからありがたかったです。

ーー意外です。普段から、わりとボケるタイプなんですか？

神尾：いやぁ、普段はあまり。今回は、（藤原）丈一郎くんがいたのが大きかったですね。ずっとボケるし、ずっとツッコんでるし……とにかくずっと喋っているんですよ（笑）。なので、丈くんに引き出された感じでした。

ーー今回の作品には“恋愛あるある”が詰め込まれていますが、神尾さんも共感する部分はありましたか？

神尾：ありましたね。自分がそのまま経験したわけではなくても、「こういうすれ違い、あるよな～」「恋してたら、こういう気持ちになるよな～」と感じます。

ーードラマは由宇（葵わかな）と真央（神尾楓珠）の高校時代からスタートしましたが、学生役は久しぶりですよね。

神尾：ですね。めちゃくちゃ恥ずかしかったです。わかなちゃんと「恥ずかしいね」って言い合いながら演じていました。

ーーでも、まったく違和感がなかったです。

神尾：いや、違和感はありますよ！ あると思います……！ でも、ちょっと小っ恥ずかしくなっているところに高校生らしさが出て、逆に良かったのかもしれないです。

ーー役づくりをする上で、意識していたことはありますか？

神尾：由宇は、高校卒業後にいろいろな壁にぶつかって成長していくんですけど、真央はもともとの精神年齢が高かったのもあり、大人になっても変わらないんですよね。監督に、「どんどん変わっていく由宇と、変わらない真央でいい」「由宇を見て真央が焦るのがいいから」と言われていたので、芯の部分は変えないように。ただ、年代によってどうしても変わる部分はあると思うので、バランスを意識しながら演じていました。

ーー高校卒業後、由宇と真央は遠距離になりましたが、神尾さんだったらどうしますか？

神尾：僕は絶対にできないですね。会いたいです（笑）。だって、由宇と真央って、2カ月に1回とかしか会えなかったんですよ。いやぁ、キツくないですか？ 僕だったら耐えられない。会えるタイミングがあったら、会いに行っちゃうと思います。毎日会いたいですね。

ーー神尾さんは9月に俳優デビュー10周年を記念したイベントも行われていましたが、実際にファンの皆さんとお会いしてみていかがでしたか？

神尾：ファンの方に面と向かって感謝を伝えられる機会ってなかなかないので、すごく新鮮でした。10周年の節目で、ありがとうの気持ちを伝えられることができてよかったです。

ーーこの10年で一番の変化は？

神尾：コミュニケーション能力が上がりました。デビューしたてのときは、何を話せばいいのか分からなかったので。この10年で、いろいろな方と接するなかで、自分の出し方みたいなものが分かるようになってきて……。多分、別人くらい変わったと思います（笑）。あとは、仕事への向き合い方も変わりました。最初は、趣味の延長みたいな感覚でしたが、今は仕事として責任感を持ってやっているので。

ーー逆に、変わらないことは？

神尾：現場での佇まいは変わっていないと思います。久しぶりにご一緒するスタッフさんから、「あの頃のままだね」「安心した」と言われることが多いので。あと、どちらかというと自己評価が低いところも変わっていないかな。「めちゃくちゃ自信あります！」というタイプにはどうしてもなれなくて……。

ーー今後の目標や将来像があれば教えてください。

神尾：それがまったくないんですよね。これも、変わっていないところかもしれません。野心がまったくないんですよ。「楽しく仕事ができたらいいな」「求めていただけるなら、それに応えたいな」……という感じで。「上手くやらなきゃ！」と思いすぎると空回りしてしまうので、「自分に期待しすぎないように」「自分ができることをやろう」というマインドで、これからもお仕事に臨みたいと思っています。

（取材＝宮川翔／構成＝菜本かな）