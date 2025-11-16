元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が15日放送の日本テレビ「アナザースカイ」（土曜後11・00）にゲスト出演。米ハワイで一番好きな場所を明かした。

7年ぶり2度目の出演となる一茂は、VTRでは前回も訪れたハワイを再訪。ハワイ歴は57年となると言い、訪れると「朝起きて何も予定がないっていうのは最高だね」と何もしないことを楽しんでいるとした。

それでも唯一何度も足を運んでしまう場所があるという。「ハワイの中で、俺が一番深呼吸をしやすい場所に今向かっています」「今もう行くだけでワクワクする」と車を走らせた。

「もしかしたらハワイで一番好きな場所」と到着したのは、マクドナルド。「ハワイに来たら必ずここのマックに来る」と同じ店舗に行くとし「ここで一人でボーッとしてるのが好き」と力を込めた。

そこでは「人を観察しているのが好き」と話し、「店内ばばーっと見えるところに座る。俺が今目に入ってくる方たちって、ゆっくりなんだよね。凄いゆっくりな、ほわーんとしているというか、そういう人たちを俺が観察してるの」と打ち明けた。

「後、この入った時の匂いが、学生の頃とか野球やってた頃、アメリカに行ってマックに入った時の匂いが一緒で。青春が呼び起こされるのよ、この匂いで。で来るわけ」と理由を明かした。

ハワイに滞在中は、3、4回は訪れると言い、いつもドリンクを1杯注文するのだが、この回も「俺頼んでないのよ」と頼んでいないドリングが運ばれて来た。

「俺のカタコトの英語が通じてない」と苦笑しながらも「え、俺こんな注文してないよって言って怒っちゃダメなの。よくあることなんでね。これもハワイなんだなっていう。これが俺は凄く好き」と平然と話した。

「東京だとみんなきっちり仕事するでしょう？なんでもかんでもきっちりすればいいのかねって俺は思うけどね」と笑ってみせた。

スタジオでMCの今田耕司が「おしゃべりも何となく穏やかな感じがしましたよ」と話せば、「そういう場所ですね。人がきっちりきっちり生きてないんですよ。でも人生ってアバウトで生きていいでしょっていう」と一茂。原点に返らせてくれる場所と言われると「そうそうそう」と明言した。