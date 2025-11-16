徳永ゆうきが「お知らせとお詫び」桜島噴火で飛行機が欠航…出演中止に スタッフらに感謝
歌手の徳永ゆうきが16日、自身のXを更新し、同日に鹿児島県で出演予定があったが、飛行機の欠航のため出演中止になったと伝えた。
【画像】桜島噴火でやむをえず…徳永ゆうきが心境をつづる（全文）
徳永はXに「お知らせとお詫び」を投稿。「本日、鹿児島県さつま町にて開催の【さつま町産業祭＆JA農業祭】に出演予定でしたが、桜島の噴火、および火山灰の影響で搭乗した飛行機、一度は駐機場を出発したものの滑走路上で引き返しその後、欠航に。また、それ以降の飛行機も欠航が続いており、鹿児島に向かうことができず、やむを得ず、出演中止となりました」と報告。
続けて「この日を楽しみにしてくださってた皆さま、 開催に向け協議をしてくださいました現地のスタッフの皆さま、大変に申し訳ありません。また、運航に向けてギリギリまで尽力いただきました航空会社のスタッフの方々もありがとうございました。またさつま町とご縁がありますようその日を心待ちにしております」と心境つづった。
