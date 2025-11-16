「それって嫌味……？」とモヤモヤしてしまうような話し方をしてくる人っていますよね。今回は、そんなママ友に反撃した人のエピソードをご紹介します。

それどこで買ったの？

「近所に住むママ友。子どもも同い年で同じ幼稚園なのですが、いつも嫌味っぽい話し方をするのでモヤモヤしてしまいます。娘が着ている服を見て『それってどこで買ったの？』と聞かれたので答えたら『ふ〜ん』で終了。褒められるわけでもないし、ダサいって言いたいのかな……と嫌な気分になってしまって。もう正直に何でも答えるのはやめようと決めました。

『どこで買ったの？』と聞かれたら『……何でそんなこと聞くの？』と返したり。『べつに聞きたかっただけ』と言われたら、『へー。聞きたかっただけかー』とオウム返ししてみたり。怖いですよね（笑）。

うちは小学校受験するから卒園後は関わることもなくなるし、関係が多少悪くなってもべつにいいかな。モヤモヤする質問にはモヤモヤする答えを返して適当にあしらっています」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 話を広げるわけでもなく、ただ相手の情報を得て終了……って、たしかにモヤモヤしますよね。何でも答える必要なんてないし、適当にあしらうのが正解かもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。