意識した「先に準備して勝つ」、空を制したU-17日本代表DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)が南アを完全封印
[11.15 U-17W杯決勝T1回戦 日本 3-0 南アフリカ ドーハ]
U-17ワールドカップのノックアウトステージ(決勝トーナメント)1回戦に当たるラウンド32の試合が14、15日に行われた。U-17日本代表は15日にU-17南アフリカ代表と対戦。FW浅田大翔(横浜FM)の得点などで3-0の快勝を飾った。
この試合のPOM(プレイヤー・オブ・ザ・マッチ)にFIFAから選ばれたのは、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)だった。これは納得の人選だろう。
元砂は序盤こそ相手のスピードや変則的な動きに戸惑いを見せる場面もあったが、タフな守りと圧倒的な高さで南アフリカの攻撃陣を制圧。ボールを運ぶプレーでも違いを見せるなど、自信に満ちたプレーを貫徹し、無失点での勝利に貢献してみせた。
この無失点について元砂は「相手のカウンターのチャンスを秀司(GK村松秀司)が止めてくれたので」と謙虚に話しつつ、こう語る。
「後半はカウンターとかもあんまり出させなかったし、跳ね返してセカンドを拾うということも後半はできていた。後半は慣れていって大差で勝てたなと思います」
また存在感を見せたロングボールを迎撃するようなプレーについても、「先に準備して勝つということを意識していて、(コーチからも)『もっと早く準備しろ』と言われていたので、それを出せたと思います」と手応えのあるプレーを披露した。
相手への“慣れ”という意味では「(ボールを)取れると思った時に、ボールの前に入ってこられたり、『アフリカらしいな』と思った」と驚きも感じたと言うが、「そういうタイプと初めてやったので楽しかったです」と笑ったように、世界大会だからこそやれる強烈な個性を持つアタッカーとの対峙を楽しんでもいた。
さらにセットプレーからゴールを狙った場面は惜しくもクロスバーに阻まれたが、あらためて武器である高さが通用することは見せ付けた。
一方、課題としては「配球」を挙げる。相手のプレスのやり方を見てボールを運ぶという戦術・技術の部分は見せられたものの、「そのあとに味方のチャンスに繋げるようなパスを出せるようにしたい」と、さらなる成長を誓う。
この程度ではまだまだ満足していない成長株は、世界大会の経験を通じて、さらなるスケールアップを図っていく。
(取材・文 川端暁彦)
U-17ワールドカップのノックアウトステージ(決勝トーナメント)1回戦に当たるラウンド32の試合が14、15日に行われた。U-17日本代表は15日にU-17南アフリカ代表と対戦。FW浅田大翔(横浜FM)の得点などで3-0の快勝を飾った。
この試合のPOM(プレイヤー・オブ・ザ・マッチ)にFIFAから選ばれたのは、DF元砂晏翔仁ウデンバ(鹿島ユース)だった。これは納得の人選だろう。
この無失点について元砂は「相手のカウンターのチャンスを秀司(GK村松秀司)が止めてくれたので」と謙虚に話しつつ、こう語る。
「後半はカウンターとかもあんまり出させなかったし、跳ね返してセカンドを拾うということも後半はできていた。後半は慣れていって大差で勝てたなと思います」
また存在感を見せたロングボールを迎撃するようなプレーについても、「先に準備して勝つということを意識していて、(コーチからも)『もっと早く準備しろ』と言われていたので、それを出せたと思います」と手応えのあるプレーを披露した。
相手への“慣れ”という意味では「(ボールを)取れると思った時に、ボールの前に入ってこられたり、『アフリカらしいな』と思った」と驚きも感じたと言うが、「そういうタイプと初めてやったので楽しかったです」と笑ったように、世界大会だからこそやれる強烈な個性を持つアタッカーとの対峙を楽しんでもいた。
さらにセットプレーからゴールを狙った場面は惜しくもクロスバーに阻まれたが、あらためて武器である高さが通用することは見せ付けた。
一方、課題としては「配球」を挙げる。相手のプレスのやり方を見てボールを運ぶという戦術・技術の部分は見せられたものの、「そのあとに味方のチャンスに繋げるようなパスを出せるようにしたい」と、さらなる成長を誓う。
この程度ではまだまだ満足していない成長株は、世界大会の経験を通じて、さらなるスケールアップを図っていく。
(取材・文 川端暁彦)