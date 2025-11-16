日本と韓国、それぞれのエンターテインメント界を代表する二大スター、小栗旬とハン・ヒョジュが、Netflixシリーズ『匿名の恋人たち』で初のタッグを組んだ。過去のトラウマから人に触れることができない主人公・壮亮を演じた小栗と、天才ショコラティエでありながら人の目を見ることができず正体を隠して生きてきたヒロイン・ハナ役のハン・ヒョジュが、国際的な座組で実現した共演の舞台裏について語った。

参考：小栗旬の“恋愛ドラマ”をいつまでも観たい！ 観客と物語の橋渡しの存在であり続ける独自性

ーーなかなか珍しい座組の作品ですが、それぞれどういう経緯で出演することになったのか教えていただけますか。

小栗旬（以下、小栗）：YONG FILMという韓国の制作会社から、Netflixでこういう作品をやるということで企画書をいただき、そこに書かれていたプロットが非常に面白かったので参加することに決めました。

ハン・ヒョジュ：私はYONG FILMとは過去に何度も一緒に仕事をした経験がありました。オファーをいただいて、日本と韓国の共作ということで私にとっては大きなチャレンジになるけれど、スタッフには韓国人の方も多かったので、楽しそうだと思い、出演を決めました。

ーープロダクションデザインは『パラサイト 半地下の家族』のイ・ハジュンさん、編集は同じく『パラサイト 半地下の家族』のヤン・ジンモさん、音楽監督には『毒戦 BELIEVER』などのダルパランさんが参加されています。

小栗：撮影現場にもずっといてくださった美術のイ・ハジュンさんが素晴らしかったです。すごくしっかりしたコンセプトシートをいただき、美術的なアプローチの仕方などが細かく書かれていて、日本ではなかなか見たことがないものでした。日本での撮影では、ご自身で自転車を借りてロケハンされていたと聞き、作品に対する思いがすごいなと。

ハン・ヒョジュ：韓国のスタッフも日本での撮影ということで、大変なこともいっぱいあったと思います。ただその分、撮影が終わる頃にはすごく仲が良くなったんですよね。

ーーハン・ヒョジュさんは具体的にどういうところが大変でしたか？

ハン・ヒョジュ：最初、韓国語の脚本を日本語に直訳したため、セリフが不自然だったんです。自分たちでセリフを直す作業からスタートしたので、撮影が始まる前から大変でした（笑）。

小栗：本当に大変だったと思います。撮影現場でも、みんな日本語を頑張って勉強してくれたおかげで、コミュニケーションもきちんと取れる関係性を築き上げることができました。

ーー今回初めて共演してみていかがでしたか？

小栗：僕はヒョジュが出演していた『ムービング』などを拝見していて素晴らしい女優さんだと思っていましたし、今回共演してみて、やっぱりすごく努力の人だなと思いました。彼女の頑張りで引っ張ってもらったおかげで、みんなも頑張れたところがあったと思います。

ハン・ヒョジュ：ありがとうございます。小栗さんは『花より男子』や『クローズZERO』など韓国でもすごく人気がある俳優さんです。この作品で一緒にお芝居ができて嬉しかったですし、とても楽しかったです。意外と少年みたいな一面もあって、本当にすごく素敵な方です。

小栗：（笑）。

ーー赤西仁さんの出演も話題ですが、小栗さんが声をかけられたそうですね。

小栗：はい。これまでも何度か「一緒に仕事しようよ」みたいな話をしてきてはいたんですけど、なかなか実現しなくて。今回もどうなるかなと思ったんですけど、やるって言ってくれたので、よかったなと。やっぱり彼は、自分が見てもすごくセクシーだし、それでいて自然体に生きている方なので、今回自分が少し嫉妬するというか、そういう相手にはぴったりだなと思って。

ハン・ヒョジュ：赤西さんはすごく魅力的で、チャーミングで自由な人でした。彼のおかげで、すぐハナの気持ちになることができましたね。

ーー壮亮は人に触れることができず、ハナは人の目を見ることができない。それぞれが抱えるハードルは、演じる上で難しい部分でしたか？

小栗：壮亮が抱えている問題は彼のルールのようなものなので、それを作っていくのと、それを許さなければいけないことのバランスが難しかったです。壮亮は他者が汚いと思っているのではなく、自分自身が汚いんじゃないかと思っている。そこがあるならば、ハナと出会ったことによって、少し飛び越えてみよう、乗り越えてみようと思うようになっていったんだ、という彼の成長として演じることを意識しました。

ハン・ヒョジュ：私は人の目を見ないでお芝居するのはこんなに難しいんだ、と思いました。ずっとそうお芝居していたら、肩と首が固くなってしまって……。それが大変でしたね。

小栗：普段やっているような当たり前のことをできるのが、壮亮にとってはハナといるときで、ハナにとっても壮亮といるときなんです。それ以外のときは2人にとってストレスがある。普段できることができないという状態が、演じる上ではすごく面白かったなと思います。

ーーお2人はそれぞれハリウッド映画を含め海外作品への出演経験もありますよね。そういう現場では、やはりいろいろと困難に直面するものですか？

ハン・ヒョジュ：個人的に挑戦するのが好きなので、今までいろいろとやってきましたが、やはり海外での仕事は普段の3倍ぐらいエネルギーを使う大変なことだと改めて思いました。でも、その分本当にたくさん努力したのですごく特別な作品になりました。

小栗：やっぱり違う国に行って撮影するとなると、不安は大きくなりますよね。今回僕らは迎える立場だったので、できる限りフォローできるところはフォローしたいなと思いました。チャレンジしてきてくれること自体が、僕らからしてもありがたいし、嬉しいことなので。

ーー30代～40代の大人の純愛を描く“ロマンティックコメディ”が国際的な座組みで実現したことにも可能性を感じました。

小栗：年齢は経ていますが、今回演じた人物たちは、恋に臆病だったり、奥手だったり、恋を諦めていた人たちなので、恋に出会っていくことがピュアだし、少し幼いところがあるんですよね。どちらかというとこの作品は、傷やトラウマを背負って生きている人たちが観たときに、ちょっと背中を押してくれるような、そういう存在になればいいなと思っています。

ハン・ヒョジュ：私もそう思っています。4人のラブストーリーだけではなく、観てくださる人たちにとって少しでも癒しと勇気を与えられるといいなという気持ちです。

（取材・文＝宮川翔）