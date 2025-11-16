「腎臓がんの原因」はご存知ですか？【医師監修】
腎臓がんは、50歳以降の方がかかりやすい病気だといわれています。
腎臓がんは、初期症状がほとんどないというのが特徴です。そのため腎臓がんの発見は、他の病気で画像検査をしたのをきっかけに見つかることが多いがんです。
体の異変に気付いたときには浸潤が進行し、他の臓器に転移していたということも珍しくありません。
腎臓がんの原因は、まだはっきりしていません。そのため腎臓に不安を持つ人は、定期的な画像検査が必要になります。
ここでは腎臓がんの原因について解説します。
監修医師：
村上 知彦（薬院ひ尿器科医院）
長崎大学医学部医学科 卒業 / 九州大学 泌尿器科 臨床助教を経て現在は医療法人 薬院ひ尿器科医院 勤務 / 専門は泌尿器科
腎臓がんとは？
腎臓がんとは、腎臓の細胞ががん化したもので、腎がんといわれることも多いです。
腎臓はちょうど腰のあたりの背中側に2つ、左右対称にあり、血液をろ過して尿を作る臓器です。また、血圧のコントロール・造血ホルモンの生成・ビタミンDの活性化といった働きもあります。
腎臓は皮質・髄質・腎杯・腎盂の4つのパートに分かれています。このうちの皮質と髄質を「腎実質」といい、腎臓がんの中でも腎実質の細胞が悪性腫瘍になったものが「腎細胞がん」です。
腎臓がんの多くは腎細胞がんであるため、一般的に腎臓がんといえば腎細胞がんを指しているケースが多いです。一方腎盂に発生した「腎盂がん」は、腎細胞がんとは性質や治療法が異なるため、区別しています。
腎臓がんの特徴は、さまざまな臓器や部位に転移する可能性が高いことです。早期発見で腎臓内にがんが閉じ込められている状態であれば、体に負担のかからない治療法での治癒が期待できます。
腎臓がんは、1年間で10万人あたり15人程度が発症しているといわれています。
男女の発症比率は2：1 で、男性の方がやや多く発症しているのが特徴です。また発症年齢で多いのが60～70歳ですが、若年層でも発症することがあります。
腎臓がんの原因
腎臓がんの原因には生活習慣のほかに遺伝子因子・環境因子があるといわれています。
生活習慣では、肥満や高血圧、喫煙習慣がリスク要因としてあげられています。遺伝子因子として知られているのが「フォン・ヒッペル・リンドウ病」です。
また、長期に渡って人工透析をしている人も腎臓がんになりやすいとされています。
編集部まとめ
腎臓がんは、初期症状がほとんどない病気です。そのため自覚症状が出たときには、既に進行している可能性が高くなります。
血尿・腹部のしこり・背中や腰の痛み・足のむくみなどの症状があらわれたら、できるだけ早く病院で検査を受けましょう。
また、腎臓がんは画像検査で見つかることの多い病気です。肥満・高血圧・喫煙・長期に渡り人工透析を行っている人は、積極的に画像検査を受けることをおすすめします。
腎臓がんと関連する病気
腎臓がんと関連する病気は11個ほどあります。
尿を作る腎臓をはじめ、尿を貯める膀胱など排尿器官に異常が出ます。
腎臓がんと関連する症状
腎臓がんと関連する症状は4個ほどあります。
ただし、腎臓がんの初期症状は自覚しにくいです。少しでも異変を感じたら医療機関で検査をしてもらいましょう。
