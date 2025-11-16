【エリザベス女王杯／大口投票】大口投票パトロール　レガレイラの単勝に日曜朝イチから「200万円→940万円→1150万円」青天井知らずの高額ラッシュ

第50回の大口投票は、一極化の傾向。

当日午前の段階レガレイラが単勝2.0倍で1番人気に推され、リンクスティップが7.8倍の2番人気、さらに3番人気8.2倍のココナッツブラウンと続き、ここまでがオッズ一桁。以下、4番人気11.4倍のエリカエクスプレス、5番人気ステレンボッシュ13.1倍と続いている。

■レガレイラの単勝に1150万円

前売りからレガレイラに激しく集中。土曜10時45分頃に複勝約200万円が入ると、11時15分頃に約220万円と短いスパンで投下。午後は14時40分頃に単勝約120万円が入ると、そこからもコンスタントに投票が続く結果に。

前売りでの大口対象はほぼレガレイラに占められ、唯一の例外は11時50分頃に複勝約170万円の投票がリンクスティップにあったのみだった。

一夜明けた日曜も高額はレガレイラに集中。7時00分頃の単勝約200万円を皮切りに、9時55分頃には単勝約940万円、さらに10時10分頃には単勝約1150万と大台越え。青天井知らずに高騰している。

午後にはより活発な投票が予想され、レガレイラが投票額をどこまで伸ばすのか。またそれ以外の馬へ“ポツン大口”はあるのか、引き続きチェックしておきたい。