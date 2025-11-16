全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・新御茶ノ水のインド酒場店『Indian Street Food＆Bar GOND』です。

昼はインド食堂、夜は食べて飲めるインド酒場で乾杯

銀座にあった南インド料理の名店『ダバインディア』の遺伝子を受け継ぐと聞けば、身を乗り出している人も多いのでは。長年愛された味を継承しつつ、全く同じでは面白くないと新たな挑戦に取り組むのがこの店だ。さすがは変化を恐れない名店の実力ですね。

カレーやタンドール料理に加えて幅広い地方のストリートフードや現地の酒を充実させ、飲めるインド料理店として街に新風を吹かせてる！インド人シェフの故郷の味や屋台の定番などつまみは異国感たっぷり。

ゴンドチキン65・1280円、アルゴビチーズクルチャ700円

『Indian Street Food＆Bar GOND』（手前）ゴンドチキン65 1280円 （奥）アルゴビ チーズクルチャ 700円 「ゴンドチキン65」はピリリとスパイシー。「アルゴビチーズクルチャ」は中にポテトとカリフラワーが入る

ヨーグルトでマリネしたチキンを揚げてさらにスパイスで炒めた「ゴンドチキン65」は秘術でも使ったかと思うほど奥深い旨辛味で、ワインお替わりーっと心で何度叫んだか。

改めてインド料理ってこんなに酒に合うんだぁと覚醒した気分です。

支配人：平和明さん「インドのワインやウイスキーなどのお酒もあります！」

［店名］『Indian Street Food＆Bar GOND』

［住所］東京都千代田区神田駿河台3-5-15荒井ビル1階

［電話］03-3259-2800

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時〜22時（21時LO）、土・日・祝：11時半〜15時半（15時LO）、17時〜21時半（20時半LO）

［休日］基本無休、年末年始は休み

［交通］地下鉄千代田線新御茶ノ水駅B3b出口から徒歩2分

※画像ギャラリーでは、中にヨーグルトソースが入ったインドの揚げパン“ダヒプーリ”の画像がご覧いただけます。

撮影／大西陽、取材／肥田木奈々

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

