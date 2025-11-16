サイン会に出席

米大リーグ・ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が15日（日本時間16日）、ロサンゼルス近郊で行われたサイン会イベントに出席。12日（同13日）にレッズへの移籍が発表されたベン・ロートベット捕手と再会した。ハグを交わし、肩を揉む映像が公開されると、ファンの間で「もうすでに彼が恋しい」「心が痛む」と惜別の声が上がっている。

ワールドシリーズ連覇の功労者に歩み寄り、がっちりと抱擁を交わした。ロサンゼルス近郊モンテベーロのショッピングモール内で行われたサイン会。ロバーツ監督の他、ロートベット、アレックス・コール外野手が出席した。指揮官はレッズ移籍が発表されているロートベットを見つけると、「My man！」と嬉しそうな声を上げた。

ハグの後にはロートベットの両肩を揉みながら親し気に会話。最後にもう一度固く抱擁を交わした。米専門メディア「ドジャース・ネーション」公式Xが「ベン・ロートベットがたった今デーブ・ロバーツと再会した」などと記して映像を公開。米ファンからは「これは心が痛む」「もうすでに彼が恋しい」「最後にもう一度彼に会えてよかった」などと別れを惜しむ声が相次いだ。

28歳のロートベットは7月31日（同8月1日）にトレードでレイズから移籍。9月4日（同5日）にメジャーに昇格すると、負傷した正捕手のウィル・スミスやダルトン・ラッシングの代役として18試合に出場。山本由伸、大谷翔平らとバッテリーを組んだ。ドジャースでは打率.224、1本塁打、4打点。今オフ、ウェーバーにかけられ、レッズが獲得した。



（THE ANSWER編集部）