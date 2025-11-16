

「母親の体に見たことのないブツブツが…」筆者のもとに1本の電話がかかってきました（写真：buritora／PIXTA）

「母親の体に見たことのないブツブツが広がっていて……どうしたら良いでしょうか」。自宅で寝たきりの母親を介護している女性から、突如入ったSOS。

これまで1000人を超える患者を在宅で看取り、「最期は家で迎えたい」という患者の希望を在宅医として叶えてきた中村明澄医師（向日葵クリニック院長）が、“在宅ケアのいま”を伝える本シリーズ。

今回のテーマは「専門医との連携」。幅広い視点で患者を診る在宅医が、専門医と連携するのはどんなときか。在宅医が専門医と連携する理由やメリットについて、エピソードを基に解説する。

介護をする娘からのSOS

寝たきりの母親（70代）を自宅で介護している娘のAさん。母親は10年前に心筋梗塞を患い、認知症の影響もあり、意思疎通がはかれない状態にあります。筆者は母親の退院後から在宅医として関わり始め、以来10年近いお付き合いになります。

あるときAさんは、母親の皮膚に赤い発疹や水ぶくれができていることに気がつきます。

「一体これは何だろう」と心配になったAさんですが、意思疎通が困難な母親からは、かゆいのか、痛いのかといった症状を聞くことができません。「少し様子を見てみよう」と思っていたAさんでしたが、そうこうしているうちに、母親の発疹は全身に広がってしまいました。

Aさんから相談を受けた筆者は、「これは皮膚科医の診察が必要だ」と判断し、すぐに訪問診療を行っている皮膚科医を探し、母親の往診を依頼しました。発疹の正体が何なのか、適切な治療にスムーズにつなげるためには、早い段階で専門医に診てもらい、確定診断を受ける必要があると思ったのです。

Aさんの自宅に来てもらった皮膚科医が診ると、発疹は皮膚の自己免疫性疾患である水疱症（水疱性類天疱瘡：すいほうせいるいてんぽうそう）だとわかりました。

水疱症は、かゆみの強い赤い斑点と水ぶくれが全身にできる疾患で、高齢者に多く見られます。重症だとステロイドの飲み薬が必要になります。在宅でも治療できる疾患ですが、Aさんの母親の場合、水疱症の典型的な発疹ではなかったため、皮膚科の専門医に相談した経緯がありました。

筆者は在宅医として、なるべく副作用が起きないようステロイドの服用量について、皮膚科医と一緒に考えました。

というのも、水疱症そのものの治療は皮膚科医の役目になりますが、水疱症で生じる全身への影響を踏まえ、どんな対策を取ればいいのか考えるのは、在宅医の役目になるからです。

特に高齢者の場合、ステロイドの飲み薬で副作用が出やすいため、より慎重な治療を要します。そのため、Aさんの母親がステロイドの服用を始めてからは、状態を注意深く確認していました。

在宅医療の場合、家族の関わり方も治療を考慮するうえでのポイントになります。そのため、ステロイドの服用について検討する際には、Aさんの母親への関わり方や思いなど、病気以外の情報について皮膚科医に伝えるのも、在宅医としての役目でした。

また、ご本人が意思表示をできない場合は、これまでの長い関わりの中で家族から得た情報、家族自身の思いなども踏まえて、ご本人の思いを可能な限り推定し、治療やケアに反映します。

結果的に、Aさんの母親は治療を始めて2週間ほどで全身の発疹がかなり治まったため、徐々に服用量を減らしながら様子を見ていきました。

水疱症は、長期にわたって経過を観察しなければならない皮膚の病気ですが、うまく改善につなげられたのは、迅速に専門医と連携し、スムーズに治療を行えたからこそだと感じています。

皮膚や目、歯の困りごとは？

在宅医療を受けている間に、今回のAさんのように皮膚や目、歯に困った症状が出てきたら……。特に寝たきりなどで外来を受診できない場合、どうしたらいいでしょうか。

実は、こうした診療科の病気でも、在宅医が訪問診療を行っている専門医（皮膚科医、眼科医）などと連携をとることで、自宅にいながら診断や治療を受けることができます。

基本的に在宅医は、幅広い視点から患者さんの症状を診ています。皮膚や目の病気であっても、一般的な病気であれば診察や治療、薬の処方を行うことができます。

しかし、場合によっては、その領域の専門医と連携をとりながら患者さんを診たほうがいいこともあります。その1つが眼科です。

筆者が担当していた糖尿病の患者さんで、「赤いものがチラチラ見える」という症状を訴える人がいました。糖尿病の影響で、網膜症を発症していたこともあり、眼底出血を起こしている可能性を考えました。

しかし、この患者さんは数カ月前に脳梗塞を発症した影響で完全に寝たきりとなり、これまで通院していた眼科に通院できる状況ではなくなっていました。

そこで訪問診療を行っている眼科の専門医を探して連絡をとり、診てもらったところ、「赤いもの」の原因はやはり眼底出血だとわかりました。

通常、広範囲におよぶ眼底出血にはレーザー治療が必要になりますが、先述の通り、寝たきりで病院に行くのが難しい状態。そうした状況を踏まえ、眼科医とよく相談したうえで、まずは内服薬の治療で経過を見ることにし、結果的に大事に至らずにすみました。

「眼科のお医者さんにも、自宅で診てもらえるなんて」と驚いていた患者さんでしたが、眼科医にもよく相談したうえで治療の選択ができたため、自宅でも不安なく過ごせたようです。

このケースでは、眼底出血が治ったあとも、筆者は今まで通り内科的な治療を継続しつつ、眼科の専門医が定期的に患者さん宅を訪問して、診てくれています。

このように自宅にいながらも、専門医に直接、定期的に診てもらえる体制があると、患者さんにも不安なく治療の選択ができ、大きな安心感につながると思います。

「通院」できない人が受ける医療

連載でも何度かお話ししていますが、在宅医療の対象となるのは、慢性的な病気や障害などで「通院が難しい人」です。

寝たきりの方だけでなく、足腰が悪くて歩いたり階段を上ったりすることが困難な方、認知症があって周りのサポートが必要な方なども対象になります。それは、皮膚科や眼科、あるいは歯科でも同じです。

もちろん地域差などはありますが、こうした診療科でも訪問診療に対応している専門医にアクセスできれば、自宅にいながら診察や治療を受けることができます。

特に歯科は在宅医療のなかでも連携することの多い診療科で、訪問歯科という専門医療があるように、訪問診療に対応している専門医が多いです。

歯科は虫歯や歯周病だけでなく、嚥下（えんげ）機能にも関わる大切な診療科です。高齢者の場合、誤嚥性肺炎を防ぐためにも定期的な口腔ケアは欠かせませんし、「食べられなくて困っている」という患者さんの原因が、実は入れ歯のサイズが合わない、歯が抜けてしまったなど、口腔トラブルにあったというケースはよく見られます。

以前と比べて食事量が減っていた、ある認知症患者さんは、虫歯が痛いのが原因で思うように食べられなくなっていたのですが、認知症の影響から、それを周囲に伝えることができずにいました。

そんななか、訪問介護に訪れた介護士が、患者さんが食事中にしかめっ面をしていることに気づきます。介護士からそれを聞いて虫歯の可能性を考えた私は、すぐに訪問歯科を呼び、治療した結果、虫歯が治り、元どおり食べられるようになりました。

専門医と在宅医の連携が必要

在宅医療では、手術やCTやMRIといった精密検査はできませんが、自宅でも行える検査や診察から、ある程度の診断や治療ができます。そのうえで必要なら、病院やほかの専門による訪問診療と連携しながら、治療を行える環境があります。

例えば、訪問歯科では口腔ケアに始まり、虫歯や歯周病の治療、抜歯、入れ歯の作成や調整、嚥下リハビリテーションなどにも対応しており、嚥下機能検査などの各種検査にも対応しています。

眼科の訪問診療では、眼底や眼圧などの各種検査を行ったうえで、診断ができます。

皮膚科については、湿疹やかゆみなどの治療に始まり、寝たきりの高齢者に多い褥瘡（じょくそう：床ずれ）の処置や治療などは、ほぼ在宅医で対応できるものの、専門医の診断が必要なケースでは、訪問診療してもらえる体制があります。

いずれも、在宅医の診療を受けていれば、必要に応じて訪問診療に対応している専門医を紹介してもらえます。在宅医からの紹介ということで、患者さんやご家族にとっても安心できる場面が多いように感じます。



専門医が自宅に来てくれるメリットは、通院の負担がなくなるということにとどまりません。

医師目線でいうと、患者さんの自宅に行くことで、生活状況がよりわかりますし、介護者がいる場合はその人から話を聞くこともできます。それによって、生活状況に合わせたケアが提案しやすいという利点もあります。

いざというときに、日頃から患者さんを診ている在宅医と、各領域の専門医とが連携して患者さんを診ることができるのは、在宅医療ならではのメリットです。

寝たきりなどで外来を受診できなくても、自宅でベッドに横になったまま、専門医の検査や治療を受ける体制があることを、ぜひ覚えておいてほしいと思います。

（構成：ライター・松岡かすみ）

（中村 明澄 ： 向日葵クリニック院長 在宅医療専門医 緩和医療専門医 家庭医療専門医）