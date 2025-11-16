115kgの巨体を持つ24歳の男性が、人気イケメンクリエイターのプロデュースによって大変身。視聴者から「清潔感出てる」などの反響が寄せられた。

【映像】ヤカラ感24歳男性のビフォーアフター

「人生どん底」の男5人が10日間の共同生活と極限ミッションを通して“弱さ”と本気で向き合い、“真の男”へと生まれ変わるコーチングリアリティショー『男磨きハウス #3』（ABEMA）が、11月13日に放送された。主導するのは、登録者数40万人を超える人気YouTuberのメンズコーチ・ジョージだ。

合宿5日目は、これまでのトレーニングやミッションへの挑戦とは異なり、ルックスから改善を図る男磨きを実施。ゲストコーチとして、メンズ美容や男磨きに関する情報を発信している人気YouTubeチャンネル「リョータのイケメン製作所」のリョータが登場した。

彼女を熱望する24歳建設業・DAIの改善ポイントは、リョータが「15年前の田舎のファッション」と指摘した“ヤカラ感”を、上品＆清潔な印象に変えること。それを実現するため、トップの金髪を黒色に戻しつつ、美顔器による肌のケアから、勝負服の全身コーディネートまで行われた。

大変貌を遂げたDAIが、お披露目会に“新しい姿”で登場した。リョータは「服装がいかつすぎるとトゥーマッチになるから、わりと落ち着いた感じで」と、爽やかなシャツスタイルを選んだことを説明。ジョージは「大きい体を生かしたファッション。オーラある」と絶賛した。

また、視聴者からもコメントが寄せられ、「優しい近所の兄ちゃん」「ダイ似合うな」「清潔感出てる」「マイルドになった」「いい輩になった」といった声があがっていた。（ABEMA『男磨きハウス』より）