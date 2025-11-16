K-1チャンピオンの武尊がうつ病とパニック障害で苦しんでいた時、後に結婚したタレント・川口葵のいつもと変わらない態度が救いになっていたと明かした。

【映像】武尊と川口葵の仲睦まじい2ショット（複数カット）

11月14日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#11が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは川島海荷。

今回密着したのは、K-1で史上初めて世界3階級制覇を成し遂げた武尊（34）と今年7月に結婚したタレント・川口葵（26）。2人は今年7月に結婚を発表。川口の誕生日に武尊からプロポーズしたという。

出会いから結婚まで順調に見える2人。だが、K-1世界王者として世界と戦う武尊には、もう一つの戦いがあった。

2022年、那須川天心に敗北した武尊はうつ病とパニック障害を公表し長期休養を発表。「（人生）終わりだなって気持ちに…」と気力を失っていたという。

そんな武尊にとって救いだったのは、川口が以前と変わらない態度で接してくれたこと。「彼女に普段通りに接してもらえるのが僕は一番ありがたくて」「人といると気を遣う。気を遣わなくていつも通りでいられる。安心感があった」と感謝した。

武尊は「葵と出会ってからは、何もしていなくても幸せ」としみじみ。川口も「すごく安心できる場所ができた」「何気ない毎日が幸せ」と夫婦の時間を大切に感じているようだ。