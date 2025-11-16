女優・美波、第1子出産を発表 子どもを顔出し＆名前も公表「瞬一瞬を大切に」
【モデルプレス＝2025/11/16】俳優の美波（38）が15日、自身のInstagramを通じて第1子を出産したことを発表した。
【写真】38歳モデル「可愛すぎる」と話題の第1子の姿
美波は「新しい命が宿り、誕生しました」とつづり、第1子出産を報告。「日々、お腹の中で少しずつ成長していく小さな存在は、人生の大きな変化を受け入れる力を与えてくれました。静かに見守りつつ、その時を待ち」と妊娠期間を振り返りつつ、「ついに、子はこの世界の光を見ました。その瞬間、まぶしい空気が私たちを包み込んだようでした」と振り返った。
また、「この子の人生は、季節の移ろいのように、一瞬一瞬を大切に慈しむ願いを込めて。季 “トキ” の誕生です」と名前についても言及。最後には「2025年11月9日、Toki Félix（トキ・フェリックス）を出産いたしましたので、ご報告申し上げます」と結んでいる。
1986 年、東京都出身。フランス人の父、日本人の母の間に生まれる。深作欣二監督作品・映画『バトル・ロワイアル』（’00）で映画デビュー。映画、TV、舞台、CM と多岐に渡り日本で活躍し、近年では絵画やインスタレーションなどの創作も行っている。2014 年には、文化庁「新進芸術家海外研修制度研修員」のメンバーに選出され、フランス・パリのジャック・ルコック国際演劇学校に 1 年間在籍。映画『MINAMATA-ミナマタ-』（‘21/アンドリュー・レビタス監督）のヒロイン役でハリウッドデビューも果たす。国内近作には、配信ドラマ「First Love 初恋」（’22/Netflix）、映画『岸辺露伴 ルーヴルへ行く』（’23/渡辺一貴監督）、『おまえの罪を自白しろ』（’23/水田伸生監督）、『風よ あらしよ 劇場版』（’24/柳川強監督）がある。プライベートでは、2020年に結婚を公表ししている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆美波、第1子出産
◆美波プロフィール
