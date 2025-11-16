BE:FIRST脱退のRYOKI（三山凌輝）、生配信でファンに謝罪「待っていてくれたのに本当に申し訳ない」今後の活動にも言及
【モデルプレス＝2025/11/16】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーとして活動していたRYOKI（リョウキ／三山凌輝）が11月15日、Instagramのライブ配信を実施。ファンへの謝罪や近況を伝えた。
【写真】三山凌輝と真剣交際していた人気YouTuber・Rちゃんとは？
配信冒頭、三山は「みなさんと話したかったんですけど、もろもろ整理がつくまで一人の行動だけではできなかったんで」としつつ「みなさんと1回こういう形でお会いできたらいいかなと思って、こういう形で設けさせていただきました」と経緯を説明。ファンからの質問に答えつつ、近況を語った。
そして「こういう形で独立させていただくことになったんですけど、グループとして応援してきてくれて、7人での再開を楽しみに待ってくれてた人は悲しい気持ちにもなったと思うし、BE:FIRSTという概念をグループとして応援してくれた人には、そういう気持ちにさせてしまって。待っていてくれたのに本当に申し訳ないなと思います」とファンへ謝罪。「メンバーとは仲が良くて、ちょうど昨日とか一昨日とかも連絡はしていた」「来週か再来週に何人か家にも来てくれたり」と、メンバーとは現在も交流が続いていることを明かした。
また、グループが「第76回NHK紅白歌合戦」（2025年12月31日午後7時20分〜11時45分）に出場することにも触れ、「今年も僕もできたら紅白見ようかな」とコメント。自身の今後については「2週間後ぐらいに、もう1回しっかりめにファンの人だったり応援してくれてる方に今後の活動だったり、今後の展開だったりも話ができればと思って、がっつりインスタライブさせていただこうかなと」とし、「みなさんが待ってくれているような形のパフォーマンスも、もちろん考えているので楽しみにしてくれたら」と呼びかけた。
RYOKIは「週刊文春」（文藝春秋）にて人気YouTuber・Rちゃんとの婚約を巡るトラブルが報道されたことを受け、7月5日のWorld Tour シンガポール公演をもってBE:FIRSTとしての活動を休止し、所属事務所「Flash Up etoile」からの独立を発表。11月8日、グループからの脱退を伝えた。
なお、8月29日には女優の趣里と入籍していたことを発表。9月26日には第1子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
◆BE:FIRST脱退の三山凌輝、生配信でファンへ謝罪
◆RYOKI（三山凌輝）、BE:FIRST脱退を発表
