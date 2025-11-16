〈「目を覚ますと手足が切断されていました」全身がブクブクに腫れ上がり、肌は赤黒く変色…40代で義足になった男性が明かす“発症した日”の壮絶な記憶〉から続く

42歳のときに「電撃性紫斑病」という大病を患い、両脚と両手の指の切断を余儀なくされた久多良木(くたらぎ)隆幸さん（48）。現在は、義足スポーツクラブ「NoLimitOita」で代表を務めるかたわら、両脚義足の現役パラアスリートとしても活動しています。

競技用の義足を装着した久多良木さん（本人提供）

長女と次女が“パパの右足”の争奪戦に

――切断のショックは大きかったと思います。入院中はどのように気持ちを保っていましたか？

久多良木隆幸さん（以下、久多良木） 先生が「久多良木さんにとってお子さんは最後の防波堤だから」ということで、特別に子どもたちを集中治療室に入れてくれていました。

娘たちは当時、長女が小学5年生、次女が小学2年生。僕が病気を発症したのが6月だったので、学校がすぐ夏休みになって、子どもたちが毎日ベッドサイドにいてくれたんです。

娘たちと話ができ、ベッドの周りを無邪気に走り回るのを見ていると、死ぬに死ねないなと思えてきました（笑）。それに、僕は工務店を経営していて借金もあったし、子どもたちも小さかったですからね。

――悲しむ暇はなかったんですね。

久多良木 そうなんです。僕は全部で3回切断しているんですけど、切断部位が大きいときは火葬場で焼却して供養するんです。

僕の場合、膝の下から切断した足を火葬場に持っていくことになって。足ってすごく重いんですけど、長女と次女でどっちの足を持って行くか取りあっているんですよ。「パパの右足、私が持ってく！」って。あれはシュールな光景でしたね（笑）。

――奥さまのご様子はいかがでしたか？

久多良木 妻は建築士なんですが、仕事と子育てを一人で切り盛りしながら、僕の病室にも来てくれて、本当に大変だったと思います。よく「今のあんたの仕事は寝てることだから」と言ってくれて、僕のことを気遣ってくれていました。

この先どうしようといった話はせず、子どもの学校の話とか、地区の寄り合いで決まったこととか、全然関係ない話をしてくれていました。実際に先のことを真剣に話し始めたのは、リハビリ病院へ転院してからでしたね。

体重が35キロ減で“骨と皮だけのような状態”に

――転院するまで1年半もかかったそうですね。

久多良木 先生から「これ以上良くなることもないけど、悪くもならないだろう」と言われて、やっと転院の話が出てきました。

そこからの1か月くらいで、急に体の状態が良くなってきて。流動食だった食事が腎臓病食に変わりました。といっても、ほんの2、3キロほど体重が増えた程度なんですけどね。

発症前は身長約180センチで体重は75キロほど。むくみで一気に20キロくらい増えた後に、むくみが引いてから70キロくらいになり、そこから1年間の寝たきりで40キロ後半まで落ちました。

入院前に比べると35キロくらい体重が減っていて、骨と皮だけのような状態だったと思います。

――35キロ減は壮絶ですね……。ところで、転院された時期はコロナ禍と重なっているように思うのですが、ご家族とは面会できたのでしょうか。

久多良木 それが、意外な場所で話せたんです。僕の病室の裏には、ほんの3メートルほどの距離に段々畑があって、畑のおいちゃんとよく病室の窓越しで喋っていたんです。

そのおいちゃんが本当にいい人で、娘たちが来ると「ここにお父さんおるけ、ここで話してこい」と声をかけてくれました。

娘たちは毎日のように畑に来て窓越しに話せましたし、来られない日はテレビ電話で顔を見ながら話せました。おかげで、ずっと寂しくならずにすみましたね。

退院してからの方が大変だった

――リハビリでは家事の練習もされたそうですね。

久多良木 入院するまで家事を一切やってこなくて、お米も研いだことがないようなダメ夫でした。退院後は僕が家事をやることになっていたので、ここにきて一から覚えた感じです。

――その後、家に戻られてから苦労はありましたか。

久多良木 洗濯や掃除など一通り覚えて、義足で歩けるまで回復して退院したので、気持ち的には案外落ち着いて帰ってきました。でも、いざ家で生活すると、想像の倍以上の大変さでしたね。

病院は環境が整った状態でリハビリをするけど、家の中は障害物だらけ。子ども部屋を掃除しようとしたら、まるで僕の侵入を阻むかのように床に物が散らばっている。

もともと将来を見据えて家を作っていて、平屋で車椅子が通れるように通路を広くしていたんです。だけど、義足で立っていると壁が遠すぎて手をつきにくいし、立ったまま洗濯物を畳むだけでも一苦労。自分がこの体になってから初めてわかったことがたくさんありました。

外出中でも「あえて義足をむき出し」にするワケ

――切断手術をした後、外に出たくなくなる人もいると聞きます。久多良木さんはいかがでしたか。

久多良木 逆ですね。僕を見てくれって感じです（笑）。

義足に発泡スチロールのカバーを付けて長ズボンを履けば、見た目には義足ってわからないんですよ。でも、僕は年中半ズボンだし、カバーを付けてないので義足が剥き出しです。だけど、この方がいいんですよ。

あえて剥き出しにしているのは、人混みで子どもたちが走ってきてぶつかる可能性もあるからです。義足を見せておけば「危ないから離れてね」と言っているようなものなので。

あと、入院中から「退院したら陸上をやる」と決めていたのも大きかったと思います。まだコロナ禍でしたけど、「早く外に出て走りたい！」と前向きに考えていましたね。

