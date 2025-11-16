「重ね着苦手」な40・50代へ！【上下GU】で即こなれる♡「秋冬ワンツーコーデ」

重ね着って難しい……。でもおしゃれを楽しみたい！ そんなときに参考にしたいのが、おしゃれスタッフさんのコーディネート。今回は、上下【GU（ジーユー）】のアイテムでつくる「ワンツーコーデ」をご紹介します。シンプルながらも着るだけでサマ見えするアイテムを使ったコーデは、忙しい朝でもサッと決まりそう。時間がない日や重ね着が苦手な人は、ぜひ参考にしてみて。

スカーフを巻いて華やかさをプラス

【GU】「パフニットクルーネックカーディガン」\1,990（税込）、「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

ベーシックなカーディガンとワイドパンツの組み合わせは、シンプルできちんと感のあるスタイル。きれいめでオフィスにも自然と馴染みそうです。カーディガンのボタンは下を開けて、ほどよい抜け感をプラス。首元にはスカーフを巻くことで、華やかさが加わりこなれた印象に見せてくれます。いつもの服も、着方や小物次第でおしゃれ度がぐっと上がりそうです。

ふんわりペプラムが可愛いきれいめコーデ

【GU】「ペプラムニットプルオーバーQ」\2,490（税込）、「パフスウェットバギーパンツ」\2,990（税込）

ペプラムデザインのニットトップスは、着るだけで華やかに見える一枚。裾は広がりすぎず、自然とお腹まわりをカバーしてくれそうです。ボトムスにはスウェット素材のバギーパンツを合わせて、リラックス感がありつつきれいめなバランスに。甘めのトップスもブラックのパンツとの組み合わせで大人っぽく着られそうです。

トレンチ風スカートがコーデの主役

【GU】「ストレッチリブタートルネックT」\990（税込）、「トレンチスカート by rokh」\1,990（税込・セール価格）

シンプルなブラックのタートルネックTがスカートのデザインを引き立てるスタイル。トレンチ風のスカートは存在感があり、取り入れるだけでおしゃれ見えを叶えてくれそうです。ハイウエストのデザインで、スタイルアップにも期待大。足元にはシャープな印象のブーツを合わせれば、大人っぽくクールな雰囲気を楽しめます。

ジップを閉めて重ね着いらずのニットブルゾンコーデ

【GU】「ケーブルニットブルゾン」\3,990（税込）、「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

ケーブル編みのニットがあたたかみを感じるコーディネート。ブルゾンは前を開けて羽織るのもいいですが、ジップを閉めて着れば重ね着いらずでサマ見えスタイルの完成です。ジップは上下を少しずつ開けて着るとこなれた雰囲気に。すっきりとしたシルエットのスカートを合わせれば、上品で落ち着いた印象にまとまります。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。