42歳のときに「電撃性紫斑病」という大病を患い、両脚と両手の指の切断を余儀なくされた久多良木(くたらぎ)隆幸さん（49）。現在は、義足スポーツクラブ「NoLimitOita」で代表を務めるかたわら、両脚義足の現役パラアスリートとしても活動しています。

壮絶な闘病を経て、なぜ久多良木さんはパラスポーツの道を選んだのか。義足アスリートとしての日常と、挑戦を支える原動力に迫ります。（全3回の3回目／最初から読む）



義足ランナーの久多良木隆幸さん 撮影＝平松市聖／文藝春秋

「竹馬の上につま先で乗るような感じ」

――退院後は陸上をはじめたそうですが、なにかきっかけがあったのでしょうか。

久多良木隆幸さん（以下、久多良木） 入院中にたまたまInstagramを見ていたら、大阪の50代の男性が義足でマラソンを走る動画を見つけたんです。その瞬間「これだ！」と心を掴まれました。

翌日には理学療法士の先生に「マラソンができるプログラムにしてください」とお願いしていました。それまでは「義足で日常生活を歩けるようになる」が目標だったのが、一気に「競技用の義足でマラソンを走る」へと変わって。地獄のリハビリが始まったわけなんですけど（笑）。

競技用の義足でトレーニング器具を漕いだり、アスリート並みに筋トレしたりして、周りの人が「入院中にそこまでやるの？」と目を丸くするほど注目を浴びていました。

――競技用の義足は生活用の義足と違うのでしょうか？

久多良木 生活用の義足は竹馬に乗ってるような感じで、競技用の義足は竹馬の上にさらにつま先で乗ってる感じです。

競技用の義足はバネもついているし、体を前に傾けて走るように作られているから、真っ直ぐ立ってると後ろに倒れやすいんですよ。生活用と全然違いますね。

パラリンピックには出られない

――それまで陸上経験はあったのですか？

久多良木 全然ありませんでした。お世話になった病院の院長さんや理学療法士、作業療法士の先生たちに手当たり次第声をかけ、「僕と一緒にパリのパラリンピックに行きませんか？」って誘ったんです。そうして集まってくれたのが「チームクタラギ」。サポートメンバーは40人くらいになりました。

最初の2年は短距離を中心に走っていたんですが、断端（切断後の断面）の管理がうまくいかず、走るたびに足に傷ができて感染のリスクが出てきました。そこで方向転換して、槍投げに挑戦することにしました。

陸上をはじめてからわかったんですけど、パラリンピックには片足義足のクラスはありますが、両足義足のクラスはありません。片足義足の選手と同じクラスに出ることになるんですね。

槍投げの世界記録を見ると、片足義足と両足義足では30メートルくらい記録が違う。なので、パラリンピックは現実的じゃないなと。今は日本記録の更新を目標として、全国各地を巡って大会に出ています。当初は僕一人を支えるためのチームでしたが、今は他の義足の選手もサポートするチームにスケールアップして「NoLimitOita」として活動しています。

「足を切って可愛くなったね」

――久多良木さんの前向きさが伝わってきます。ご家族とは、今も病気についてお話しすることはあるのでしょうか。

久多良木 しょっちゅう話しますよ。娘たちは今、長女が高校2年生、次女が中学1年生なんですが、「足を切って可愛くなったね」なんて言われます。

僕、義足をつけていると180センチくらいなんですけど、義足を外すと144センチしかなくて、娘たちより小さいんです。膝下で切断した断面がブヨブヨしていて、触り心地もトゥルトゥルだから、娘たちがスライムのおもちゃみたいにペチペチって遊んでますね。

僕が家にいることで、いい勉強になってるのかなって思うこともあります。シャワーの位置が高そうだと下の段にかけ直してくれたり、段差に気づいてスロープの位置を教えてくれたり。僕を通して障がい者と関わることに慣れているからか、ほかの障がい者の方たちともフラットに話をしています。

――お話を聞いていると、ご家族との関係がとても良好な感じがします。病気になる前から仲良しだったのでしょうか？

久多良木 仲は良かったですよ。ただ、僕が会社経営をしていて多忙だったので、家にいる時間がほとんどなかったんです。娘の運動会や卒業式など学校行事には絶対行くようにしていたけど、子どもと遊びに行ったことも数えるくらいしかない仕事人間でした。

平日は県外の仕事もあったし、夜は会食も多くて、妻に任せっきりだったと思います。妻に対しては感謝しかないですね。僕が入院中は家を守ってくれたし、家のローンも妻が建築士として働いていてそこから出してくれていますし。僕が出せるのは生活費くらいです。

――退院後の収入はどこから出ているのでしょうか？

久多良木 去年までは障害者雇用で、病院のクラーク（医師や看護師をサポートする事務職）をしていたんですが、プロアスリートに転向してからは辞めました。

今は、5社ほどスポンサーさんがついたので、そのお金で全国の陸上大会を回っています。あとは講演会や、ファッションショーのモデル、企業のCMとかですね。

妻から「貯金しておいてね」と言われるワケ

――幅広い活動ですね。奥様からは何か言われていますか？

久多良木 「好きなことをしていいけど、ある程度は貯金しておいてね」と言われています。今は陸上をやれるくらい体力があるけど、このさき歳を取ったら誰が面倒見るんだって話ですし、施設に入ったとしてもお金がかかりますから。

そもそも、障がい者の遠征はかなりお金がかかるんです。お風呂は装具を取って膝立ちで入るので、シャワーヘッドが高いと届かない。だから、そういう条件をクリアできるホテルを探す必要があります。

バス移動はステップで時間がかかるし、指がないからチケット提示にも手間がかかって結局タクシーを使うことが多い。距離にもよりますが一回の遠征費用が約20万円かかることもあります。国内大会が2か月に1回あるとなるとスポンサーがいても足が出ちゃうんです。

さらにパラスポーツの普及活動やイベント運営などもしているので、そっちの方でもお金を使います。だから、妻が心配するのも無理もない話ですよね（苦笑）。

「病気になってから、前しか向いてない」

――病気を発症してから今までを振り返って、改めてどう思いますか。

久多良木 発症からあっという間の7年でしたが、良かった、悪かったで言えば、良かったのかもしれません。

障がい者になって、当たり前だったことが、当たり前ではなくなった。スポーツを楽しめること、食べたい物を好きに食べられること、そして家族と一緒に居れること、今ではそれらの当たり前に感謝をしながら生活できています。

一度死にかけて、そこから奇跡的に助かって、僕の死生観は180度変わりました。何の変哲もない日常から、急に倒れて、救急搬送されて、10日間意識を失って、目が覚めたら手足がなくなって。世界が一変したんです。当たり前の生活って、突然当たり前じゃなくなったりするんですよ（笑）。

見飽きている景色、自由に動かせる身体とか大切な人との時間、どれもいつか終わりが来るんです。でも、いつかできなくなる事も今ならできるんですよね。見たい景色も今なら見に行けるし、今ならそばにいる人にありがとうも言える。

だから、今をどれだけ全力で太く生きるか。楽しめるか。僕は42歳で病気を発症して今49歳ですが、生まれてからの42年より病気になってからの7年間の方が濃い日々を過ごしていると思っています。

――そう思えるようになったのはいつ頃からですか？

久多良木 退院して家に戻ってきてからですかね。日常生活に戻ってから、よりもっと周りに感謝していかなきゃダメだなって思うようになりました。

今はまだまだやりたいことがたくさんあります。陸上はずっと続けたいですし、NPO法人を立ち上げて、健常者と障がい者、その家族も一緒に運動できるような形も作りたいです。もちろん家族との時間も大事にしたいし。

前しか向いていないので、止まっている暇がないくらい日々充実しています。

