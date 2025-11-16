決勝トーナメント1回戦でドイツはブルキナファソに0-1で敗戦

カタールで開催されているU-17ワールドカップ（W杯）で、前回王者ドイツが伏兵に敗れる波乱が起きた。

A代表が戦う2026年北中米共催W杯と同様に今大会から48チームに拡大された戦いは、決勝トーナメントの1回戦がベスト32のラウンドになる。前回のインドネシア大会でこの年代の初雄所を飾ったドイツはG組を首位通過した。

しかし、I組を2位通過したアフリカの伏兵ブルキナファソに前半5分の先制点を許すと、そのままのスコアで試合は終了。前回王者は早くもこのラウンドで姿を消すことになった。

ドイツメディア「SPOX」では「予想外の敗北を喫し、早々に敗退した。大きな失望で幕を閉じた」と報じている。

この32強ラウンドでは、他にもA組を3連勝で首位通過したアルゼンチンがF組3位から救われたメキシコにPK戦で敗れるなどいくつかの波乱も起こった。ブルキナファソは、日本が勝ち上がっていけば準決勝で対戦する可能性がある。（FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大 / Keita Kudo）