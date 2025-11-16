日本に約146万人（内閣府の調査より）いると言われている「引きこもり」。漫画家・宮川サトシさん（47）は、家族の中に“引きこもり当事者”を抱えている。15歳上の長男が、両親が他界し、ゴミ屋敷のように荒廃した実家で、30年以上も孤独な“引きこもり生活”を送っているという。

そんな兄のことを描いた宮川さんの最新作『名前のない病気』（小学館）が話題になっている。長男はなぜ引きこもりになってしまったのか。家族は引きこもりの長男と、どのように接してきたのか。どうして長男のことを漫画にしようと思ったのか。宮川さんに話を聞いた。（全2回の1回目／2回目に続く）

「あとから振り返ると普通じゃなかった」子ども時代の家庭環境

――宮川さんは岐阜県で生まれ育ったそうですね。

宮川サトシさん（以下、宮川） 岐阜の田舎の方の出身で。両親と兄が2人いるんですが、長男は15歳上、次男は7歳上なのでちょっと年齢が離れているんですよ。それ以外は、僕としては普通の家庭だと思っていたんですけど。

貧しい生活でもなく、何かが足りないということもなく、塾も行かせてもらっていましたし、不満はなかったです。

ただ一点だけ、友達が遊びに来たときに、長男が大声で親と揉めていたりなんかして、それが恥ずかしかったし、あとから振り返ると普通じゃなかったなと。

――ご両親はどんな方でしたか？

宮川 母親は自分よりも家のことを大事にしている人で、たくさん愛情を注いでくれましたね。父親も子どもをほったらかしにするわけではなく、可愛がってくれて。

ただ、僕は3番目の子どもなので、父親も年を取っていてだんだんだるくなってきているというか、サンタクロースのプレゼントも雑だったり（笑）。それでもちゃんとお父さんをやってくれていたなと思います。



「日常的に大声で叫んだり、物を壊したり…」15歳上の長男はどんな人だったのか

――7歳上の次男さんとは仲が良かったんですよね。

宮川 年が離れているので子どもの時は僕にとってヒーローといいますか、いつも付いて回っていました。聴く音楽も、漫画なんかの文化的教育も彼の影響をかなり受けていて、あの人がいなかったら僕は漫画を描いてなかったと思います。

――宮川さんはこれまで家族のエッセイ漫画をたくさん描いてきたと思いますが、15歳上の長男さんのことは一度も描いたことがなかったそうですね。子ども時代の宮川さんにとって、長男さんはどういう人だったのでしょう。

宮川 「家に変な人がいる」という感じだったんですよ。日常的に大声で叫んだり、物を壊したりする面倒臭い奴がいるというか。一番古い記憶だと小学1、2年生のときですけど、夜中に目を覚ますと長男が包丁を持って立っていることがよくあって。

「次男や僕が飛びかかって…」包丁を持ったり、ガラス戸を割る長男への対応

――そんなことがあったんですね。

宮川 ただうちの長男は小柄で、僕は家族の中で一番体が大きく育ったんです。だから覚えているのは、恐怖で足がすくむというよりも「やり返してやるぞ」という感覚でした。包丁を持っているのも日常茶飯事というか、もう「初期装備」という感じだったので（苦笑）。

――そういう時は、どのように対応していたのでしょうか？

宮川 僕が小さい時なんかは真ん中の兄貴が守ってくれていました。これも日常茶飯事でしたが、よくリビングとキッチンの間のガラス戸が長男に割られるんですよ。

両親はもう諦めているんですけど、ガラスの割れる音がした途端に「ヨーイ、スタート」と言われたような気がして、元気のある次男や僕が長男に飛びかかったりして。

「馬乗りになって首を絞められたり…」次男が長男から受けた“虐待”

――長男さんと次男さんの関係はどのような感じだったのでしょうか。

宮川 長男と次男も8歳離れているので、次男がまだ小さいうちはよく虐められていたそうなんですよ。布団の中に閉じ込められて窒息寸前まで出してもらえなかったり、馬乗りになって首を絞められたり。次男に言わせると、それは「虐待」だったと。

――長男さんは、宮川さんにも同じようなことを……？

宮川 僕の場合、直接暴力を振るわれるというよりは、いきなり怒鳴られたりとか、観ているテレビのチャンネルを突然変えられたりとか、そういう嫌がらせはよくされてましたね。

一度、両親と言い争っていた長男が僕のそばにあったストーブを蹴ったことがあったんですが、その時にストーブの上に置かれていたヤカンが、座って漫画を読んでいる僕めがけて落ちてきて。熱湯がかかって、背中を大火傷しました。

母親がすぐに処置をしてくれましたが、着ていたシャツが皮膚にくっついてしまって。当時は小学生でしたが、今でもその傷は残っています。

――長男さんは、実家に引きこもる前はどんな生活を送っていたのでしょうか？

宮川 高校を卒業後に工場で働いていたのですが、もともと怠け者というか面倒臭がりなところがあって、休みがちだったんですよね。職場でもうまく馴染めていなかったみたいだし。

でも、最終的に仕事を辞めて引きこもるようになってしまった原因を作ったのは僕なんですよ。

――そうだったのですね。何があったのか、教えていただけますか？

「お前を殺してわしも死んでやる」と包丁を向けてきて…長男が引きこもりになった“きっかけ”

宮川 僕が高校生だったある日、家に帰ってきたら母親の悲鳴が聞こえて。慌てて駆けつけると、包丁を持った長男のそばに母親が倒れていたんです。怪我は大したことなかったようなのですが、血が出ている様子で。

長男は母親に向かって「おまはんが悪いんやぞ、わしをいつもいつもバカにして」というようなことを喚いていて、僕に対しても「お前を殺してわしも死んでやる」と包丁を向けてきたので、制止しようと思って殴りかかり、倒れ込んだ長男の背中を蹴ったんです。

その瞬間、すごく嫌な感触がしたと思ったら、長男の顔がみるみる土色になってしまって。両親が教えてくれなかったので、僕もこの漫画を描き始めた時に次男から教えてもらったのですが、脾臓（ひぞう）が破裂してしまったようで。

幸い後遺症などはなかったものの、しばらく入院することになり、それがきっかけで仕事も辞めることになったんです。

――宮川さんはそのことで罪悪感を持ってしまったと。

宮川 もともと休みがちだったとは言え、そこから30年以上、60歳を超えた今も引きこもっていますから。「自分がとどめを刺してしまったのでは」とは思いますね。

「自室がゴミや雑誌などで溢れかえって…」引きこもりになってからの長男の生活

――引きこもるようになってから、長男さんはどういう風に生活をしていたのでしょうか？

宮川 基本的に自室にずっといるんですけど、片付けられないのでだんだんゴミや雑誌などで溢れかえってくるんですよ。そうすると座る場所がなくなるから、ゴミと一緒にリビングに降りてくるような。

――食事などは一緒にとっていたんですか？

宮川 母親からすれば、みんないっぺんに食べてもらっていっぺんに片付ける方が楽なので、基本的にみんなで食べていたんですが、長男はタイミングがずれているというか、お茶碗を抱えたまま、テレビの前で突っ立っていたりするんですよ。

それを母親が急かしたりすると、ちゃぶ台ごと料理をひっくり返して、また大喧嘩になるみたいな。

両親は「何か手がないか」と色々とやっていたが…

――ご家族は心配になりますよね。

宮川 両親は「何か手がないか」と色々とやっていたんですよ。僕も一緒に行ったことがありますけど、病院などを何軒も回って。でも全部ダメだったんですよ。日本の法律上、本人が望まない限り、強制的に治療に連れていくことはできないそうで。

――少し昔に、引きこもっている人を無理やり家から連れ出す業者があって、人権的に問題視されるなど話題になりましたね。

宮川 本当にどうにもならなかった時、「うちにもそういう業者が来てくれ」とよぎりましたよ。でも、それも現実的な解決策ではないんですよね。最終的に、親が生きているうちはどうやっても解決が無理だろうと思い至ってしまって。

本人が追い込まれない限りは、甘えてこのまま何も変わらないだろうって。だから、親に「あんたたちが死んだ時に初めて、この家のガラスは割れなくなると思うよ」とよく言っていたんですけど。

「足の踏み場がないくらい色んなものが散乱している」実家で30年以上引きこもる長男の現在

――長男さんは現在、どういった生活をされているのでしょう。

宮川 両親がいなくなったので、実家で1人で暮らしています。仕事をしていたときの貯金や両親の遺してくれたお金で生活をしているのですが、僕や次男が様子を見に行くとやっぱりいつも、足の踏み場がないくらい色んなものが散乱しているんですよね。

でも、完全に家から出られないわけではなく、近所のスーパーに買い物に行くとか、そういったことはできるんですよ。

リサイクルショップで値引きになっている何かのパンフレットや漫画、デジカメとかを買っていて。思わず「デジカメで何を撮るんだよ」とツッコんだら「そりゃ、景色とかを撮るんだわ」ってちょっとはにかみながら言うんです。

そういう長男の姿を見ていると、小さな消費を続けることで、なんとか世の中と繋がり続けようとしているように思えるんですよね。

よくわかんないおもちゃなんかを買っていて、僕が妻と子どもたちと一緒に実家に寄ったときに渡してくれたこともありました。

「自分以外が長男を悪く言っていると…」長男に対する複雑な感情

――パートナーやお子さんたちには、長男さんのことをどう伝えていたのですか？

宮川 特に隠していたわけでもなく、かと言って改まって「実はこういう兄がいて……」という話をしたわけでもないんです。

例えばわかりやすく病名が付いていたり、何かしらの診断が下りて薬も飲んでいて、という状態なら説明したと思うんですけど。なんなら家に来たら長男の挙動不審さとか、普通じゃない感じってすぐにわかるので、妻も子どもたちもそれを見て察知すると言いますか。

――漫画の中で、娘さんが「私、あの伯父さん嫌い」と言ったのに対して、主人公の道雄が叱った描写がありましたが、あれはどういった気持ちで描いたのですか。

宮川 自分でも不思議なんですけど、僕は長男のことがめちゃくちゃ嫌いで、いつも「何でこんなに気を遣わないといけないんだ」と思っていたし、娘の前で悪口を言ったりもするんですよ。でも、自分以外が長男を悪く言っているのを聞くと「おい！」と思う自分もいて。

――あのシーンは、長男さんに対する宮川さんの複雑な感情が伝わってきました。

宮川 漫画『タッチ』の南ちゃんが、同級生たちから達也のことを悪く言われて怒るじゃないですか。「タッちゃんの悪口を言っていいのは南だけなんだから」みたいな。ああいう感じです。

