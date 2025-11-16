RIP SLYME・ILMARI、妻・蛯原友里との“密着”夫婦2ショットを披露「素敵なご夫婦すぎます」「おしゃれ感半端ない」
RIP SLYMEのILMARIが14日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの蛯原友里（46）との夫婦2ショットを公開した。
【写真】「カッコ良すぎる」ILMARI＆蛯原友里の夫婦2ショット
投稿では、TOKYO NODEで開催されるエルメスのイベントに訪れたことを報告。クラシカルなドアを背景に、シックな夫婦コーデが際立つ1枚を披露している。
蛯原はロング丈のダークカラーにワイドパンツを合わせ、ハンドバッグで上品さをプラス。ILMARIは、深みのあるパープル系カーディガンにブラックパンツでスマートで落ち着いた雰囲気ながら、洗練された雰囲気がただよう夫婦コーディネートとなっていた。
会場で撮影した夫婦2ショットを多数投稿し、さらに、ちゃめっ気あるポージングをした蛯原を、ILMARIが前かがみで撮影してあげる、健気な姿をのぞかせている。
仲の良さが伝わる夫婦ショットに、投稿には「日本一推してる夫婦です」「カッコ良すぎる素敵なご夫婦すぎます」「ステキな夫婦」「おしゃれ感半端ない」「お二人ともとても絵になります」などの反響が集まっていた。
