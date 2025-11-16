超特急・柏木悠、1st写真集のために頑張って湯船につかる「みんなのために10分入りました！（笑）」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の柏木悠が16日、都内で1st写真集『19→20』（KADOKAWA刊）発売記念イベントを開催した。記者会見も行われ、柏木が念願の写真集を発売した思いを語った。
【写真多数】誇らしげ…1st写真集の中身を披露する超特急・柏木悠
本作には、月刊『ザテレビジョン』（KADOKAWA）にて連載中の「はる。のれんさい」のアザーカットに加え、柏木が愛する地元・熊本県にて2回に分けて撮影を行ったショットが収録。連載スタート時の19歳〜20歳の柏木の魅力を余すことなく“記録”した1冊となる。熊本だけでなく、東京でのスタジオシューティングではシックなスーツ姿で新たな魅力を放つカットも撮影。19歳から少しずつ、大人の男性へと変化していく柏木を存分に収録している。
柏木はイベントを前に「無事皆さんの手に届けることができてうれしいです」とにっこり。「僕自身、写真集にはあこがれもあって、いつかやってみたいと思っていました。1st写真集は人生で一回しかないですし、皆さんに大切にしてほしいなと思います」と語る。
写真集のために意識したことを聞かれると、柏木は「こればかりはしたと言いたいところなんですが、全くしていなくて（笑）。それこそ腹筋を割ったり、体脂肪を絞ったりすることを考えたんですけど、3日でやめちゃうので、だったらやらない方がいいかなと思ってあえて何もしなかったですね（笑）」と告白。
でも、「めちゃくちゃパックしました！あと湯船につかりました！（笑）。僕はのぼせやすいので、5分くらい入ったらもうダメなんですけど、これはみんなのためだと思って、頑張って10分入りました！（笑）」と笑わせていた。
