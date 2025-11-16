「A列車で行こう」の車両はキハ185系という国鉄時代に造られたもので、JR九州をはじめ鉄道各社のデザインを担当している水戸岡鋭治氏によって大胆にリニューアルされている

（山粼 友也：鉄道写真家）

乗車することを目的としたD&S（デザイン＆ストーリー）列車

いわゆる普通の特急列車でさえ、九州には色も形もひと味違う、乗ってみたくなるような楽しそうな列車がたくさん走っている。なかでも個性的で地域の特色を詰めこんだ列車をJR九州では「D&S（デザイン＆ストーリー）列車」と呼び、沿線の風土や車窓などが味わえる、乗ること自体を目的とした列車として各地で運行している。

今回紹介するのは三角線を走る観光特急「A列車で行こう」。この名はアメリカのジャズの曲名として有名で、ビリー・ストレイホーンが1939年に作曲した名曲だ。A列車とはニューヨーク地下鉄8番街線を走る急行系統のことなのだが、そんなことや曲名を知らなくても、おそらくメロディを聴けば誰もがうなずくほど、世界各国に認知されている曲である。

さて、三角線の終点三角は天草の玄関口。そこで16世紀に天草に伝わった南蛮文化を列車のテーマとして、天草（AMAKUSA）と、ヨーロッパをイメージした大人（ADULT）の旅を演出する列車ということで「A列車で行こう」という「D&S列車」が誕生した。ニューヨーク地下鉄と三角線の接点はほとんどないのだが、「A列車で行こう」という列車は大人が愉しめる旅がコンセプトであるため、車内や駅ではジャズの「A列車で行こう」が頻繁に流れているのが特徴である。

有明海と雲仙普賢岳の絶景を見ながら列車は走る

ヨーロッパの教会のようなイメージの車内

それでは早速列車に乗車してみよう。列車が熊本駅に入発着する際にはホームにジャズが流れ、天草への旅の期待感を高めてくれる粋なおもてなしが。列車は大人を意識している表れなのか、外観は「16世紀大航海時代のヨーロッパ文化と古き良き天草」をテーマとした黒と金色を使った重厚なツートンカラーで、豪華さをほんのりアピールしつつも落ち着いたデザインにまとめている。

列車の中とは思えない落ち着いたおしゃれな空間（1号車）

車内はというと天井や床、壁などは木製で、ゴージャスな雰囲気の中に温かみを感じられ、とてもシックな内装で、なかでも色鮮やかなステンドグラスが印象的。まるでヨーロッパの教会のなかのようなイメージすら感じさせる。

2号車にはグループ向けに3名以上から利用できるボックスシートがある

車両は1号車と2号車とに分かれているが、ボクのオススメは断然1号車。両側にゆったりと座れるフリースペースのソファーがあるため、指定された座席以外でもくつろげる空間が多い。そして座席を指定するなら間違いなくD席を予約しよう。三角線は熊本から三角に向かって進行右手に有明海が広がるため、景色を眺めるにはD席が特等席になる。

ヤシの木の向こうに海や半島を望む景色を独り占めできるのはD席のみ

そしてこの列車が大人の旅をコンセプトとしている最大の理由が、1号車にあるバーカウンターだ。「A-TRAIN BAR」と名づけられたバーでは、地元熊本にちなんだいくつかのアルコールが味わえる。熊本県初のウイスキー専門である「山鹿蒸留所」の「YAMAGA NEW BORN 2022」を使った「Aセレクトハイボール」もあるが、ボクはもっと気軽に楽しめる、地元のデコポンをアレンジした「Aハイボール」をオススメする。

高級ホテルのようにリズミカルに響くジャズを聴きながら、酸味の利いた本格的なハイボールを嗜む。車窓にはヤシの木の向こうに広がる有明海と雲仙普賢岳の絶景。これぞまさに大人の旅の至福の時間ではなかろうか。もちろんアイスやチョコレート、ゼリーにポップコーンなどのスイーツも充実しているので、お酒が苦手な人でも十分満喫できる。

これぞオススメ「Aハイボール」。車内にハイボールサーバーを備えているからこそ提供できる味で、そのような設備を施した列車は日本でもこの列車だけだろう

終着の三角駅からは徒歩すぐの三角港より、イルカウォッチングが体験できるプランもある定期船「天草宝島ライン」とも接続しており、アクティビティ等の選択肢も数多い。紅葉も終わり寒くなった時期だからこそ、暖かい地方でしか体験できない大人の汽車旅に出かけてみるのはいかがだろうか。

（編集協力：春燈社 小西眞由美）

筆者：山粼 友也