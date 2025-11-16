〈「お前を殺してわしも死んでやる」15歳上の兄が突然、包丁を持ち出して…実家で30年以上“引きこもる”無職の兄を描いた人気漫画家（47）の“複雑な家庭環境”〉から続く

日本に約146万人（内閣府の調査より）いると言われている「引きこもり」。漫画家・宮川サトシさん（47）は、家族の中に“引きこもり当事者”を抱えている。15歳上の長男が、両親が他界し、ゴミ屋敷のように荒廃した実家で、30年以上も孤独な“引きこもり生活”を送っているという。

そんな兄のことを描いた宮川さんの最新作『名前のない病気』（小学館）が話題になっている。宮川さんの長男はなぜ引きこもりになってしまったのか。家族は引きこもりの長男と、どのように接してきたのか。どうして長男のことを漫画にしようと思ったのか。宮川さんに話を聞いた。（全2回の2回目／1回目から読む）



長男に対して「せめて働けよ」「関わりたくない」と思っていたが…

――宮川さんは、30年以上引きこもっている長男さんのことをどのように思っているのですか？

宮川サトシさん（以下、宮川） 昔はやっぱり憎しみと言いますか、自分が学生だったり受験勉強をしていた頃は「せめて働けよ」と思ったりはしていたんですよね。

特に母親が亡くなって以降は「関わりたくない」というか「何を言っても変わらないし、この人について考えていても意味がないな」と興味や関心がなくなっていって。自分の性格上、憎しみが持続しないというのもあるんですけど。

でも、長男のことを漫画で描くことでこちらが変化していっているんですよ、長男のことを知ろうとするというか。

――長男さんのことを知ろうとする？

宮川 今までやられてきたこととか、こちらが相手に対してしてきたことの蓄積で「関わりたくない」という目で見ていたのが、「この人をちゃんと漫画で描こう」と思うことで自分の受け取り方が変わってきて、自然に言葉が丸くなったり、衝突が減ったりしてコミュニケーションが少しずつ取れるようになりました。

「ずっと家族扱いしていなかった」長男の漫画を描こうと思った“きっかけ”

――映画化もされた『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』をはじめ、宮川さんの過去のエッセイ漫画には長男さんが一切登場していませんでしたが、なぜ今、長男さんのことを漫画で描こうと思ったのですか？

宮川 きっかけは、担当編集の方から「そろそろお兄さんのことを描いてみませんか」と提案されたことだったんですよね。最初は「いやいや」なんて思っていたんです。

僕にとって、引きこもりの家族がいることは特にめずらしいことではないと思っていたし、そんな普通のことを描いても誰も読まないし興味がないだろうと。

でも僕自身、ずっと長男を家族扱いしていなかったこと、12年間ずっと漫画に出さなかったことにはすごく罪悪感を抱えていて。

――長男さんに怪我をさせてしまった罪悪感を抱えているとおっしゃっていましたね。

宮川 それも大きいですけど、それ以上に、長男の存在を隠していたことが最大の罪悪感な気がします。

「新聞に載ってたな」自分が漫画に登場しないことを長男はどう思っていたのか

――長男さんは、宮川さんが家族の漫画を描いていることを知っているのですか？

宮川 知っています。ゴミ部屋の中に『母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。』が転がっていたりしたので。かと言って、それについて何か感想があるわけでもないし、どう思っているかはわかりません。

一度「尾田栄一郎って知ってるか？ 4億部売れてるんやってなぁ、おまはんの漫画はあれくらい売れてんのか？」とか言われましたけど（笑）。

――自分が漫画に登場しないことを長男さんがどう思っていたのか、聞いたことはあるのですか？

宮川 それが、特に何も言われたことがないんですよね。お互い触れないまま、ここまで来てしまっているというか。漫画にいちゃもんを付けてきたり、僕に「新聞に載ってたな」とか言ってきたりはするんですけど、「なんでわしのことを描かないんだ」と聞かれたこともないので、長男がどう受け止めているかは分からないです。

――『名前のない病気』で長男さんのことを漫画に描くことに、葛藤などはあったのでしょうか。

宮川 長男への罪悪感と向き合う作業でもありますし、本当のことを描くからには、自分のこともちゃんと、美化したりせずに悪く描く覚悟が必要だと思っているのでしんどい部分はありました。「こんなことを描いてごめんなさい」と思うこともありますし。

「精神科に通院していた時期もありました」漫画で自分のトラウマや罪悪感などを深掘りした“影響”

――描いているのが辛くなることも……？

宮川 原稿が忙しかったことも重なって、精神科に通院していた時期もありました。不眠の症状が出たり、すごく細かいこと、例えば長袖の袖口が机に擦れる感覚が嫌で嫌で「うわーっ」となっちゃったり。

もちろん「自分が被害者なんだ」とかは思っていなくて、単純に自分で火に飛び込んでいって火傷をしたような感じなんですけど。

長男のことを漫画に描くにあたって、僕が幼少期の頃のことなどははっきり覚えていないので、7歳上の次男に色々と取材というか、教えてもらうことも多くて。

そうすると、僕が知らなかった家族の一面が見えてくるんですね。次男からすれば、あの家は「地獄」そのものだったと。

――ご自身としては、知りたくなかったこともあるのでしょうか？

宮川 難しいですね。知らないことを知っていくというのは、頭の中を弄られているような気持ち悪さがあるんですけど、僕の場合は、自分の知らないことを知る面白さが勝ってしまう部分もあって。

それでも、自分のトラウマや罪悪感などを深掘りした『名前のない病気』2巻の内容を描いていた時は、本当にしんどかったです。

「お前が思っているような幸せな家庭じゃないから、知らんままの方がええ」

――長男さんは、今回の漫画で自分のことが描かれているのを知っているのですか？

宮川 連載前に「家族のことを描くからね」というのは話していて、雑誌はおそらく読んでないと思いますが、単行本で読んでいるみたいです。この間も「おい、本屋でお前の漫画が並んでたぞ」と電話があって。

それも「見たぞ」くらいのことしか言わなかったんです。ドキッとはしたんですけど。今のところ「描くな」みたいな話も特になく。

――反対されているわけではないんですね。次男さんは、長男さんを漫画で描くことについてどう思っているのでしょうか？

宮川 次男からは、最初「やめとけ」と言われたんですよ。「お前が思っているような幸せな家庭じゃないから、知らんままの方がええから」と。

次男は次男で、あの家庭の記憶がすごく辛いこともありますし、幼かった僕のためを思って胸に留めておいてくれたこともたくさんあったんじゃないかと。

――実際に連載が始まった今、次男さんはそれを読んでいるのでしょうか？

宮川 めちゃくちゃ追いかけてくれていて、全部チェックしてくれてます。今はノリノリで、この間会ったときなんかは「お前は令和の太宰治か！？」と絶賛してくれました（笑）。

「『実は私も』という反応が一番多くて…」漫画に対する世間の反響は？

――『名前のない病気』の連載が始まってから、世間の反響はどうでしたか？

宮川 「実は私も」という反応をもらうことが一番多くて。実は身内に引きこもっている人がいても、隠しているケースが多いと思うんです。

僕自身、長男のことを初めて描く時は結構勇気がいる作業だったんですけど、この漫画を描いていると「なんで隠していたんだろう」と思えるくらい、今では気持ちが開けたといいますか。変な話なんですけど。

――長男さんのことを描くようになってから、ご家族の関係性が変化しているとか。

宮川 それが、すごく変化したんです。この漫画を描くことによって僕自身が楽になったということもあるんですけど。今まではただただ辛い過去だったことが、漫画になることで「ネタ」だったり「おいしい」ことに変わるというか。

世間的には「家族のことを描くなんて」と思う人もたくさんいると思うんですけど、僕にとってはそうすることで救われたんですよね。長男からがなり立てるような電話があるたびに嫌だったり憂鬱だったりしたのが「面白い」に変わるので。

だからもっと、辛い生活を送ってきた人たちが自分や家族の話をしたり、描いたりすることが広がればいいなと思います。もちろんプライバシーなど守らないといけないことはたくさんありますけど、表現することまで我慢する必要はないんじゃないかと。

長男のことを「兄貴」と呼べるようにもなった

――宮川さんの中で、長男さんと「関わりたくない」と思っていた気持ちが変わったのですね。

宮川 そうですね。それはこれから漫画に描く予定ですが、色々と衝撃的な展開と言いますか、関係性が劇的に変化したところがあって。今は長男から電話がかかってきても「兄貴」と呼べるようにもなっていますし。

兄貴だなんて思っていなかったから、まだ「何て呼べばいいんだろう」とこそばゆいんですけど、かかってくる電話が嫌じゃないんですよ。「ああ、よかった。生きてた。元気かな」と思えるようになった。

ネタバレになるのであまり言えないのですが、漫画の内容も、連載開始時に想定していた着地点とは大きく変わってきています。だから「何が起きたのか」、そこまでの過程をきっちり、早く描きたいです。

