「まだ韓国野球は『井の中の蛙』だった」対侍10連敗に母国メディア悲嘆　11四死球で11失点…「ストライクを投げられなければ勝てるはずがなかった」

野球の韓国代表は11月15日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）で日本代表の「侍ジャパン」と対戦。4-11の逆転負けを喫した。これで日本戦は10連敗だ。

韓国は4回表に2番のアン・ヒョンミン、3番のソン・ソンムンの2者連続本塁打で3点を先制したが、直後の4回裏に追いつかれると、5回裏に大量6失点。7投手で計11四死球を与えた。

母国メディアも悲嘆に暮れている。『OSEN』は「『これが代表なのか』衝撃11与四死球の自滅→11失点の惨事→日本戦10連敗の泥沼へ」と負のデータを並べ、「まだ韓国野球は井の中の蛙だった」と題した記事を掲載した。

「ストライクを投げられなければ勝てるはずがなかった」。書き出しから痛烈だった。先発のクァク・ビンは3回まで無失点。しかし、4回裏に「急失速」して3失点。同メディアは「これまでの国際大会で何度も見てきた打順が一巡した直後の先発崩壊を、またも露呈した」と手厳しかった。