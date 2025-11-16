「日本と北朝鮮の試合は面白いだろう」U-17W杯ラウンド16の対戦カードに反響！「アフリカ対決にアジア対決もある」
カタールで開催されているU-17ワールドカップのベスト16が出揃った。
グループBを首位で突破したU-17日本代表は、ラウンド32で南アフリカに、３−０で快勝した。ラウンド16では、ベネズエラに２−１で勝利した北朝鮮と対戦する。
FIFAワールドカップの公式Xが最新のトーナメント表を投稿すると、ラウンド16の対戦カードに、海外のファンから以下のような声があがった。
「日本と北朝鮮の試合は面白いだろう」
「決勝がメキシコ対日本になれば最高の展開」
「ウガンダ対ブルキナファソだ」
「アフリカ勢が多いな」
「なんでアフリカ勢同士をぶつけるんだよ」
「アフリカ対決にアジア対決もある。非常に興味深い」
同じホテルに滞在し、絆を深めている日本とメキシコの決勝戦を期待する声のほか、日本と北朝鮮による今大会初のアジア対決、モロッコとマリ、ウガンダとブルキナファソのアフリカ勢同士の激突にも注目が集まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
