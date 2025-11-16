おうし座さんを満たす「居場所」の作り方！ 章月綾乃の【幸せのカルテ】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。
まごつきたくないのです。
スマートに振る舞いたい気持ちが人一倍強いはず。だから、知らない場所は、身構えてしまいます。行きつけのお店、昔から知っている場所をテリトリーとして、そこから出たいと思わないでしょう。
【よくある症状】
何かのきっかけで、行ったことがない場所に行って、「もっと早く来ればよかった」と感じることが多そう。
「知らない＝怖い」という無意識にかかっているブロックを外したいと感じるけれど、やり方が分からないのでは？
【おうし座さんの居場所の作り方】
1：お試し
2：パトロール
3：笑顔
あなたは、自覚している以上に、感じがいいのです。
初対面の人からも、仲良くなれそうと思ってもらえる可能性は、12星座1。多くの人から好感を持ってもらえます。居場所を作るためには、勇気を出せばいいのです。
【処方箋】
・のぞき見、冷やかし上等
ずっといなくてもいいのです。
未知の場所がどんな感じなのかだけ、見せてもらうつもりでいきましょう。マインド的には、「お邪魔します」で行くと、すっとその場に溶け込めるはず。あなた好みでずっといられそうならば、長時間滞在すればいいし、自分に合わないと感じたら、「またお邪魔します」だけ言って、さっと撤収すればいいのです。
つまり、大事なのは、知ること。あなたに合う場所は、あなたにしか見つけられないことに気付いて。
・ポーカーフェイス
おうし座さんの社交上の悩みの1つに、「甘く見られやすい」「安く使われやすい」があります。
薄々お気付きだと思いますが、これは、あなたがいい人だから起こること。役に立ちたい、好かれたいという思いがズルい人に付け込まれやすいのです。
そこで、よく知らない場所ではニッコリは最初だけで、次は無表情を心掛けて。簡単には心を許さないムーブで行くのです。すると、これまで以上に、尊重してもらえます。
では、よい居場所探しを！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座さん（4月20日〜5月20日生まれ）の幸せのカルテあなたにとって居場所とは、「よく知っている場所」です。
まごつきたくないのです。
スマートに振る舞いたい気持ちが人一倍強いはず。だから、知らない場所は、身構えてしまいます。行きつけのお店、昔から知っている場所をテリトリーとして、そこから出たいと思わないでしょう。
何かのきっかけで、行ったことがない場所に行って、「もっと早く来ればよかった」と感じることが多そう。
「知らない＝怖い」という無意識にかかっているブロックを外したいと感じるけれど、やり方が分からないのでは？
【おうし座さんの居場所の作り方】
1：お試し
2：パトロール
3：笑顔
あなたは、自覚している以上に、感じがいいのです。
初対面の人からも、仲良くなれそうと思ってもらえる可能性は、12星座1。多くの人から好感を持ってもらえます。居場所を作るためには、勇気を出せばいいのです。
【処方箋】
・のぞき見、冷やかし上等
ずっといなくてもいいのです。
未知の場所がどんな感じなのかだけ、見せてもらうつもりでいきましょう。マインド的には、「お邪魔します」で行くと、すっとその場に溶け込めるはず。あなた好みでずっといられそうならば、長時間滞在すればいいし、自分に合わないと感じたら、「またお邪魔します」だけ言って、さっと撤収すればいいのです。
つまり、大事なのは、知ること。あなたに合う場所は、あなたにしか見つけられないことに気付いて。
・ポーカーフェイス
おうし座さんの社交上の悩みの1つに、「甘く見られやすい」「安く使われやすい」があります。
薄々お気付きだと思いますが、これは、あなたがいい人だから起こること。役に立ちたい、好かれたいという思いがズルい人に付け込まれやすいのです。
そこで、よく知らない場所ではニッコリは最初だけで、次は無表情を心掛けて。簡単には心を許さないムーブで行くのです。すると、これまで以上に、尊重してもらえます。
では、よい居場所探しを！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)