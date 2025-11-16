幸せになりたい！ そう願わない人はいないもの。でも実際、何を手に入れると、幸せになれるのでしょう？ 星占いを手掛かりに、あなたの幸せに必要なものを探っていきましょう。※画像：Shutterstock.com

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、あなたに巣くう不運のもとを解きほぐし、「あなたの幸せに必要なもの」を導く【幸せのカルテ】。今回は、12星座別に「居場所の作り方」について解説します。

おうし座さん（4月20日〜5月20日生まれ）の幸せのカルテ

あなたにとって居場所とは、「よく知っている場所」です。

まごつきたくないのです。

スマートに振る舞いたい気持ちが人一倍強いはず。だから、知らない場所は、身構えてしまいます。行きつけのお店、昔から知っている場所をテリトリーとして、そこから出たいと思わないでしょう。

【よくある症状】
何かのきっかけで、行ったことがない場所に行って、「もっと早く来ればよかった」と感じることが多そう。

「知らない＝怖い」という無意識にかかっているブロックを外したいと感じるけれど、やり方が分からないのでは？

【おうし座さんの居場所の作り方】
1：お試し
2：パトロール
3：笑顔

あなたは、自覚している以上に、感じがいいのです。

初対面の人からも、仲良くなれそうと思ってもらえる可能性は、12星座1。多くの人から好感を持ってもらえます。居場所を作るためには、勇気を出せばいいのです。

【処方箋】
・のぞき見、冷やかし上等
ずっといなくてもいいのです。

未知の場所がどんな感じなのかだけ、見せてもらうつもりでいきましょう。マインド的には、「お邪魔します」で行くと、すっとその場に溶け込めるはず。あなた好みでずっといられそうならば、長時間滞在すればいいし、自分に合わないと感じたら、「またお邪魔します」だけ言って、さっと撤収すればいいのです。

つまり、大事なのは、知ること。あなたに合う場所は、あなたにしか見つけられないことに気付いて。

・ポーカーフェイス
おうし座さんの社交上の悩みの1つに、「甘く見られやすい」「安く使われやすい」があります。

薄々お気付きだと思いますが、これは、あなたがいい人だから起こること。役に立ちたい、好かれたいという思いがズルい人に付け込まれやすいのです。

そこで、よく知らない場所ではニッコリは最初だけで、次は無表情を心掛けて。簡単には心を許さないムーブで行くのです。すると、これまで以上に、尊重してもらえます。

では、よい居場所探しを！
(文:章月 綾乃（占いガイド）)