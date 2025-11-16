後輩や先輩から愛されていると思う「STARTO社所属の30代タレント」ランキング！ 2位「山田涼介」、1位は？
All About ニュース編集部は10月7日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「STARTO社の30代タレント」に関するアンケート調査を実施しました。その結果の中から、今回は「後輩や先輩から愛されていると思うSTARTO社所属の30代タレントランキング」を発表します。
【12位までのランキング結果】
2位に選ばれたのは、Hey! Say! JUMPの山田涼介さん。
歌手活動はもちろん、映画やドラマ、バラエティー番組への出演や自身のゲームチャンネル『LEOの遊び場』での動画配信、嵐の二宮和也さんらとのYouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』での活躍など、幅広く注目を集めている山田さん。YouTubeチャンネルで見せる先輩や後輩との自然体なやりとりや、プロ意識の高さと温かい人柄は、まさに誰からも愛される存在です。
回答者からは「周りの先輩、後輩から愛され、可愛がられている印象です」（40代女性／広島県）、「すごく慕われていて、先輩からも可愛がられているからです」（30代女性／兵庫県）、「YouTube見てても上からも下からも好かれてると思います」（30代女性／広島県）、「憧れの存在のような感じがするから」（40代女性／愛媛県）などの声が上がりました。
1位には、timeleszの菊池風磨さんが選ばれました。
菊池さんは、音楽活動にとどまらずドラマやCM、バラエティー番組、YouTubeチャンネル『よにのちゃんねる』など多方面で活躍しています。『よにのちゃんねる』の中では一番年下で、メンバー全員からツッコミを入れられるような明るいキャラクター。抜群のコミュニケーション能力は、先輩・後輩問わず愛される理由の1つとなっています。
回答者コメントには「上からも下からも信頼されてるイメージ」（30代女性／千葉県）、「後輩からは慕われてるし、先輩にはイジられたりして可愛がられてる」（40代女性／長崎県）、「いろんな先輩に可愛がってもらっているイメージがあるから」（30代女性／愛知県）、「YouTubeやタイプロをみていて愛される力がすごいなと思った。人柄が良いのだと思った」（30代女性／広島県）などという声がありました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の筆者：児玉 友梨 プロフィール
1987年東京都生まれ。フリーライター。地方に移住し、農業の傍ら地域の魅力や暮らしに役立つ情報を中心に寄稿しています。
(文:児玉 友梨)
