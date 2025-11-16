¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤òËþ¤¿¤¹¡Öµï¾ì½ê¡×¤Îºî¤êÊý¡ª ¾Ï·î°½Çµ¤Î¡Ú¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¡Û
Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÁã¤¯¤¦ÉÔ±¿¤Î¤â¤È¤ò²ò¤¤Û¤°¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¹¬¤»¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×¤òÆ³¤¯¡Ú¹¬¤»¤Î¥«¥ë¥Æ¡Û¡£º£²ó¤Ï¡¢12À±ºÂÊÌ¤Ë¡Öµï¾ì½ê¤Îºî¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡¢¤¤¤Ä¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¡¢É¬Í×¤Ç¤¹¡£
²¹¤«¤¤²ÈÄíÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿ÈÆâ¤À¤«¤é¤³¤½¤Î±óÎ¸¤Î¤Ê¤¤¤ä¤ê¤È¤ê¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤ë¥Û¡¼¥à¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤è¤¯¤¢¤ë¾É¾õ¡Û
ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢ÂÇ¤Á²ò¤±¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¤Ã¤«¤±¤¬¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¡¢¤ä¤êÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¤½¤¦¡£¤¿¤ÀºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥é¥¤¥¯¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¸«¤¨¤Ê¤¤³»¤¬¼ÙËâ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤Îµï¾ì½ê¤Îºî¤êÊý¡Û
1¡§¥ê¥Ô¡¼¥È
2¡§Ä¹´üÀï
3¡§Ê¹¤Ìò
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¤Ò¤Ä¤¸ºÂ¤µ¤ó¤ÎÂÎÆâ»þ·×¤ÏÁá²ó¤·¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¼ê±þ¤¨¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¾Ç¤ë¤ÈÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£Ç¯Ã±°Ì¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¥³¥Ä¤Ë¡£
¡Ú½èÊýäµ¡Û
¡¦¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë
¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¾ì½ê¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÄÌ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¥Ò¥Þ¤Ê¿Í¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤«¡¢¡ÖÁá¤¯ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤«¹Í¤¨¤º¤Ë¡¢¤¿¤À¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¸¡¹¤È²á¤´¤¹¤È·è¤á¤ë¤È¡¢¾ì¤Ë¤Ê¤¸¤ß¡¢¼þ¤ê¤â¡Ö¤è¤¯Íè¤ë¿Í¡×¤È¤¢¤Ê¤¿¤òÉ÷·Ê¤Î°ìÉô¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¸å¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤æ¤¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¤±¤ÐÂç¾æÉ×¡£¤´±ï¤¬¤¢¤ë¿Í¤È¤Ï¡¢¼«Á³¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤â¤Î¡£¡Ö¹¥¤«¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¤è¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤¤¡×Íß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤Î¤¬Âè°ìÊâ¤Ë¡£
¡¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤¦¤Ê¤º¤
¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏÌÀÏ¯¤Ë¡¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È²ÉÌÛ¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤«¤é¡¢¤Ä¤¤²á¾ê¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ðÊó¤òÀè½Ð¤·¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¡»¡»¤Ê¿Í¡×¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÈ´¤±¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¿Í¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¤³¤È¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¾®½Ð¤·¤Ç¤É¤¦¤¾¡£ÌÛ¤Ã¤Æ¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¡¢Ê¹¤Ìò¤ËÅ°¤·¤Æ¡£¾ì¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢µï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤µï¾ì½ê¤òºî¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
(Ê¸:¾Ï·î °½Çµ¡ÊÀê¤¤¥¬¥¤¥É¡Ë)
