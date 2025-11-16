フィギュアスケート男子の五輪2大会連続メダリストでプロとして活動する宇野昌磨さん（27）が15日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。異常な偏食ぶりを明かす場面があった。

宇野さんは五輪で日本フィギュア界最多のメダル3個を獲得し、世界選手権も2連覇。四大陸選手権、世界選手権、グランプリファイナルを全て優勝するキャリアグランドスラムを達成したのは日本人男子では高橋大輔さん、羽生結弦さん、そして宇野昌磨さんの3人だけ。そんな華々しいキャリアを経て、昨年5月、競技を引退し、プロスケーターへと転向した。

MCの加藤浩次が「食べ物のはどうですか？」と食事について質問すると、宇野さんは「まあかなり偏食」と苦笑。加藤が「何がダメなの？」と聞くと、宇野さんは「野菜…。ほぼ9割ダメです」と明かした。

加藤の「食べられるっていうやつは？」という質問には「トマトだけ」と回答。加藤が「ズッキーニは？」と聞くと、「キノコ類は結構…」とズッキーニをきのこと勘違い。スタジオからは「嫌いとかじゃなくて知らないんだ！」と驚きの声が上がった。

この日、幼少期に家族で通っていた地元・名古屋にあるイタリアンレストランを紹介。そこでの一品はじゃがいものグラタン。これに、加藤は「ジャガは食べるの？ジャガはオッケーなのね」と投げかけると、「じゃがいもって野菜に入れてくれるんですか？」と宇野さん。スタジオからは「入ります、野菜ですよ」「野菜以外どこのジャンルに入れる？」などとツッコみが入った。