超特急・柏木悠、初解禁エピソード明かす【19→20】
【モデルプレス＝2025/11/16】超特急の柏木悠（ハル）が16日、都内で行われた1st写真集「19→20」（KADOKAWA）発売記念イベントに出席。初解禁エピソードを明かした。
【写真】柏木悠、上裸で入浴ショット
「ここで初解禁なんですけど」と切り出した柏木は、19歳での熊本撮影は日帰り、20歳での熊本撮影は実家に泊まったことを振り返り、「スタイリストさんと一緒に親への感謝のプレゼントを買いに行って、その日の夜に渡して喜んでもらったというエピソードがあります」と明かした。
家族の写真集の反応については「言ってくれたら無料であげるのに、わざわざネットで買ってくれたり、しかも、特典付きのを買ってたので、言ってくれたらこっちで用意するのになと思う部分まで、わざわざチェックして買ってくれてるから、多分相当楽しみにしてくれてたんだろうなって思います」と笑顔を見せた。
また「お父さんには、別日で渡してて、母親に当日に渡したんですけど、その瞬間を弟に動画を撮ってもらって、未だにたまに見返す」といい「めちゃくちゃ喜んでるし、なんなら涙ぐんで、泣いてくれるシーンもあれば、めちゃくちゃ2人して笑ってる瞬間もあったり、僕ら家族らしいというか、すごい喜んでくれたなっていう反応をしてくれます」と回顧。弟のことは「中身が子どもなんで」と笑いつつ「『何で俺にはないのか』とめちゃくちゃせびられました。『俺これ欲しいんだけど』って2個くらい言われました」と仲睦まじいエピソードを披露した。
また、グループとしては29日からアリーナツアー「REAL？」が開始。初日は地元である熊本・グランメッセ熊本から始まるが、熊本で初めてライブを観た場所であることを打ち明け「お客さん側として見た時に、『ステージ側にいたらどうなるんだろうな』みたいなことを一瞬考えたことがあって、そこから多分8年ぐらい経って、やっと自分がその場にっていうので、初日じゃなかったらもっとリラックスできたのになって。ツアーの初日でもあるし、自分の地元でもあるので、本当にミスしないか心配ですね」と少しの緊張をのぞかせた。
本作は、月刊ザテレビジョン連載「はる。のれんさい」の未公開カットに加え、地元・熊本県で2回に分けて撮影を実施。19歳の無邪気な食べ歩きや温泉でのオフな姿から、20歳になって柏木自ら提案した場所での撮影、大人びた黒衣装、レトロな駅でのキュートなカットまで、さまざまな撮影を行った。東京でのシューティングスタジオではシックなスーツ姿も撮影。19歳から少しずつ、大人の男性へと変化していく柏木を存分に収録している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】柏木悠、上裸で入浴ショット
◆柏木悠、初解禁エピソード明かす
「ここで初解禁なんですけど」と切り出した柏木は、19歳での熊本撮影は日帰り、20歳での熊本撮影は実家に泊まったことを振り返り、「スタイリストさんと一緒に親への感謝のプレゼントを買いに行って、その日の夜に渡して喜んでもらったというエピソードがあります」と明かした。
また「お父さんには、別日で渡してて、母親に当日に渡したんですけど、その瞬間を弟に動画を撮ってもらって、未だにたまに見返す」といい「めちゃくちゃ喜んでるし、なんなら涙ぐんで、泣いてくれるシーンもあれば、めちゃくちゃ2人して笑ってる瞬間もあったり、僕ら家族らしいというか、すごい喜んでくれたなっていう反応をしてくれます」と回顧。弟のことは「中身が子どもなんで」と笑いつつ「『何で俺にはないのか』とめちゃくちゃせびられました。『俺これ欲しいんだけど』って2個くらい言われました」と仲睦まじいエピソードを披露した。
◆柏木悠、地元・熊本でのライブの心境
また、グループとしては29日からアリーナツアー「REAL？」が開始。初日は地元である熊本・グランメッセ熊本から始まるが、熊本で初めてライブを観た場所であることを打ち明け「お客さん側として見た時に、『ステージ側にいたらどうなるんだろうな』みたいなことを一瞬考えたことがあって、そこから多分8年ぐらい経って、やっと自分がその場にっていうので、初日じゃなかったらもっとリラックスできたのになって。ツアーの初日でもあるし、自分の地元でもあるので、本当にミスしないか心配ですね」と少しの緊張をのぞかせた。
◆柏木悠、1st写真集「19→20」
本作は、月刊ザテレビジョン連載「はる。のれんさい」の未公開カットに加え、地元・熊本県で2回に分けて撮影を実施。19歳の無邪気な食べ歩きや温泉でのオフな姿から、20歳になって柏木自ら提案した場所での撮影、大人びた黒衣装、レトロな駅でのキュートなカットまで、さまざまな撮影を行った。東京でのシューティングスタジオではシックなスーツ姿も撮影。19歳から少しずつ、大人の男性へと変化していく柏木を存分に収録している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】