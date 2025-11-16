¡ÚÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡ÛËÌ¾È¤¬½éÀïÇÔÂà¤â¥¨¡¼¥¹ÅçÅÄÁÖ²ð¤Ï¾®£¶»þ¤Ë¿ÀµÜ¤Ç£Ö¡ÖÁ°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¢¡Âè£µ£¶²óÌÀ¼£¿ÀµÜÌîµåÂç²ñ¢¦¹â¹»¤ÎÉô½à¡¹·è¾¡¡¡±ÑÌÀ£²¡½£±ËÌ¾È¡Ê£±£¶Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡£±£³Ç¯¤Ö¤ê£µÅÙÌÜ½Ð¾ì¤ÎËÌ¾È¡ÊËÌ³¤Æ»ÃÏ¶èÂåÉ½¡Ë¤Ï±ÑÌÀ¡Ê»Í¹ñÃÏ¶èÂåÉ½¡Ë¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¡¢½éÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡²¿ÅÙ¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Ê¤¬¤éÁöÎÝ¥ß¥¹¤¬¶Á¤¤¤¿ÀËÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤¸å¡¢½é¤ÎÁ´Æ»À©ÇÆ¤Ç¿ÀµÜÂç²ñ¤ËÆ³¤¤¤¿¾åÎÓ¹°¼ù´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¿Ê¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ç¿Ê¤á¤º¡¢¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÀ¤Î¼è¤êÊý¤ò¤â¤¦¾¯¤·¹©É×¤·¤Ê¤¤¤È¡£È½ÃÇ¡ÊÎÏ¡Ë¤òËá¤«¤Ê¤¤¤È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£°¡½£²¤Ç·Þ¤¨¤¿£·²ó¡¢£±ÈÖ¡¦ËÙ°æ°ì¸îÍ··â¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎÍ··âÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç£±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤¿¡££¸²ó¤Ë¤Ï£²»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±ÅÀ¤Ë¤ÏÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÏºÇÂ®£±£´£¹¥¥í±¦ÏÓ¡¦ÃæÃ«²Å´õ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡£Ä¾µå¾¡Éé¤Ç¤Î£´²ó£±¼ºÅÀ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤¤¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤±¤ÉºÇ¸å¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡ÊÅ¬»þÂÇ¡Ë¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Åê¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Á´Æ»Âç²ñ¤Ç£´»î¹ç´°Åê¤·¤¿¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦ÅçÅÄÁÖ²ð¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï£µ²ó¤«¤éÅÐÈÄ¡£ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Ç¡¢¾®£¶¤Î»þ¤Ë¤Ï¥ä¥¯¥ë¥È¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¿ÀµÜµå¾ì¤Ç£Î£Ð£Â¥¸¥å¥Ë¥¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡Íø¤Ë¤ÏÆ³¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Öµ×¡¹¤Î¿ÀµÜ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£Á°¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£ÀËÇÔ¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤ÊÍè½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤ÇÀ¸¤«¤¹¡£