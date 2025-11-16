天皇皇后両陛下が、11月8日、9日に三重県を訪問された。同県で開催された「第44回全国豊かな海づくり大会」（9日）への出席を前に、8日には鳥羽市の鳥羽水族館をご視察。現在は同館の2匹だけとなったラッコや、絶滅危惧種の一種であるジュゴンなどをご覧になった。

【写真】手には「フェラガモ」のバッグ 全身をブラウン系のワントーンコーデでまとめられた雅子さま。受け継がれたバッグを持つ愛子さまほか

皇后雅子さまは、全身をブラウン系のワントーンコーデでまとめられ、手にはイタリアを代表するブランド「フェラガモ」のバッグをお持ちになっていた。

このバッグは、昨年10月に『「清流の国ぎふ」文化祭2024』開会式出席のために岐阜県を訪問された際にもお持ちになっていたものだが、実はかなり長いこと愛用されているとのことだ。皇室ジャーナリストが語る。

「ご成婚された1993年の11月、徳島県で行われた『全国障害者スポーツ大会』でも、雅子さまは同じバッグをお持ちでした。まるで新品のように見えるほど綺麗ですが、丁寧に保管し、お手入れされていたのでしょう」

外交官の父を持ち、海外での生活が長かった雅子さま。愛用のブランドには、フェンディやディオール など海外製も多い印象だ。

「雅子さまは、よいものを長く大切にお使いになられる美学をお持ちなのでしょう。"モノには魂が宿る"という精神を大切にされているとお見受けします。そうしたお考えそのものが、雅子さまなりのお洒落なのでしょう。

たとえば1996年10月に行われた『全国育樹祭』に出席された時に 披露されたロイヤルブルーのスーツは、2018年11月の『全国育樹祭』でもお召しに。また、2020年にも登場していましたね。ファッションにおいても、"サステナブル"を大切にされているようです」

愛子さまに受け継がれたバッグ

その心は、長女・愛子さまにも受け継がれているようだ。今年9月8日 、3日間にわたる新潟県への公式訪問の最終日に、小千谷市の「錦鯉の里」や長岡市の「やまこし復興交流館おらたる」を視察された愛子さまは白いセットアップをお召しになり、その手にはオフホワイトのバッグを持たれていた。

「こちらのバッグは2024年5月に、愛子さま初めての単独公務でお持ちになっていたものですが、もともとは雅子さまが使用されていたもの。

2002年6月、国立成育医療センターの開設記念で行われた国際シンポジウムに出席された際にもお持ちでした。長く使っていると一般的には汚れが目立ちやすい白色ですが、こちらも新品同様の輝きを放っているのが印象的でしたね」

雅子さまの洗練されたセンスと美学は、この先も国民を魅了し続けるだろう。