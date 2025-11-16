10月22日、マレーシアの首都・クアラルンプールにあるホテルの一室のバスタブで、遺体となって見つかった台湾の「ナースの女神」こと人気インフルエンサー、アイリス・シェ（謝侑芯）さん（31）。マレーシア当局は本件を殺人事件と断定。バスタブで意識不明のアイリスさんを発見し、救急に通報をしたという男に疑惑の目が向けられている。【前後編の後編。前編から読む】

【写真】〈人気ラッパー・ネームウィー、殺人事件関与疑惑〉遺体で見つかった台湾のインフルエンサー、アイリスさん

「その男は、アジア圏で人気の中華系マレーシア人ラッパーです。映画監督やYouTuberとしての顔も持っています。有名セクシー女優とのコラボなどもあり日本でもラップファンらには知られた存在ですが、台湾ではさらに知名度が高く、台湾のグラミー賞と呼ばれる『金曲奨』にたびたびノミネートされています。

10月22日、マレーシア当局はネームウィーをエクスタシーとみられるドラッグの所持および使用の容疑で逮捕、起訴しました。一度は釈放されたものの、11月5日にアイリスさん殺人事件の捜査に協力するためとして、再び拘束されました」（大手紙国際部記者）

ネームウィーは、政治、人種、宗教などをめぐって物議を醸すパフォーマンスを繰り返してきたアーティストで、警察沙汰になるのはこれが初めてではない。

前出の記者はこう続ける。

「ネームウィーは2007年頃の初期の作品から、マレーシア国歌をからかったり、人種差別的な言葉を使ったりして批判を浴びてきました。

2016年には『オーマイゴッド』というタイトルのミュージックビデオをイスラム教の神聖な場所で撮影。その上、曲中で神を意味する『アッラー』という言葉を多用し、マレー系イスラム教活動家たちから抗議を受けました。この件でネームウィーは一時警察に身柄を拘束されましたが、『ビデオは宗教的寛容を促すためのもの』と主張して起訴はされませんでした。

2018年にも、彼は逮捕されています。このときは、ミュージックビデオ内の犬のマスクをかぶったダンサーのパフォーマンスが当局に"わいせつ"と判断され、イスラム教を侮辱していると批判されました。イスラム教にとって犬は不浄な動物で、人口の3分の2をイスラム教徒が占めるマレーシアにおいて、人種間の調和を傷つけるものとみなされました」

ネームウィーの挑発的なパフォーマンスはマレーシア国内にとどまらない。2021年にオーストラリア出身の歌手キンバリー・チェンとリリースした楽曲は、台湾の主権という敏感な問題に触れる内容で、中国当局はただちに2人を入国禁止にするとともに、中国のすべてのプラットフォームから2人の楽曲を削除した。

「東京盆踊り2020」という曲の歌詞に「I love Aoi Sora（蒼井そらが大好き）」とあるように、ネームウィーは歌詞で日本のセクシー女優に言及することが多く、2020年には当時現役のセクシー女優だった三上悠亜と共演し、「不小心 I Shot You」というミュージックビデオも制作している。同ビデオも「僕の小鳥に触って」「洞窟を出たり入ったりする冒険」などと性的な暗示が多用された過激な内容で、1000万回以上視聴されている。

今回のアイリスさんの事件について、ネームウィーは関与を否定しているが、アジアを中心に事件への反響は大きい。アイリスさんの死因の解明も含め、各国で事件の全容に大きな関心が集まっている。