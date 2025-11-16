キャロリン・デービッドソン万博英国代表大いに語る「大阪はいまも東洋のマンチェスター」

キャロリン・デービッドソンさんは2021（令和3）年8月、在大阪英国総領事として大阪に着任、2025年大阪・関西万博英国政府代表という職務を担われた。大阪・関西万博を振り返ると共に、4年にわたる大阪駐在について話を聞いた。

赤いひなげしの花

前在大阪英国総領事であり、2025年大阪・関西万博(以下、EXPO2025)英国政府代表のキャロリン・デービッドソンさんは、夫で外交官のトム・カーターさんと交替で大使を務める「ジョブシェア」の先駆者でもある。

EXPO2025が閉幕しておよそ1か月が経った某日、幸運にもインタビューの機会を頂戴した。キャロリンさんの胸元を飾る赤いひなげし（ポピー）の花から、インタビューは始まった。

関：赤いひなげしの花を胸元につけていらっしゃいますね？

キャロリン：この花は、全ての戦争で亡くなった兵士を追悼する象徴です。第一次世界大戦は1918（大正7）年11月11日に休戦協定が結ばれて終結しましたが、英国では11月11日を記念し、全ての戦争で亡くなった兵士を追悼する日としています。毎年11日に最も近い日曜日「リメンブランス・サンデー」には、王室や政府関係者も出席して追悼礼拝が行われ、赤いひなげしの花を胸に付けて参加します。

関：キャサリン妃が赤いひなげしの花をつけている写真を見たことがありますが、そういうことだったんですね。

日本が変わった点、変わらない点

関：在大阪英国総領事として来日・着任されたのが2021（令和3）年8月。約4年の駐在生活を経て、11月末に帰国されるとのことですが、今のお気持ちをお聞かせ下さい。

キャロリン：非常に賑やかで素晴らしい時間を過ごすことができました。来阪した時はコロナ禍で緊急事態宣言中だったこともあり、寂しかったですね。テレワークで誰も事務所に来ないし、イベントなどもできませんでした。できたとしてもオンラインでしたし、新しい人々と知り合ったり、コミュニケーションを取ったりすることが非常に難しかったですね。

着任して、まずはいろいろな人と会いたい、話したいという思いが強かったのに、半年くらいはそういう機会もなく、家族や友人も来日できなかったので孤独を感じる時もありました。最初の1年はそんな風に寂しく感じる時間も多かったのですが、その後の3年間は賑やかに過ぎていきましたね。

関：初来日は1989（平成元）年ですよね？

キャロリン：30年以上前になります。外務省入省後、東京の英国大使館で働いていました。その頃、日本はバブルの真っ最中で、海外から旅行で来るには物価が高く、私の友人もなかなか来日できませんでした。今は世界中から旅行者が押し寄せてくるようになりましたね。

当時は、女性の国会議員の比率が日本も英国も6〜7％ぐらいで、ほとんど変わりませんでした。しかし現在、女性の国会議員比率（下院または一院／日本では衆議院）は日本では15.5％で185カ国中144位、英国は40.5％で185カ国中26位、そこは日本と英国では大きく変わりました。イギリスで初の女性首相（マーガレット・サッチャー）が誕生したのは1979（昭和54）年ですが、日本で今年、高市早苗氏が初めて女性の総理大臣に就任したことは、大変喜ばしいことです。

関：英国に遅れること40年以上ですね。

今の英国を伝えたEXPO2025

関：現在、在大阪総領事は2025（令和7）年1月に着任されたマイケル・ブライスさんが務めていらっしゃいますが、それまでのEXPO2025開催に至る準備を在大阪総領事として担われた上で、EXPO2025英国政府代表を務められました。改めてEXPO2025出展の意義と目標についてお聞きしたいと思います。何より、暑かったですよね？

キャロリン：暑かったですね！ ほぼ毎日、夢洲の会場に詰めていましたが、6か月間、何とか生き残ることができました（笑）。

英国がEXPO2025に参加した目標のひとつは、英国に対しての視点や見方を変えることでした。日本人が持つ一般的な英国のイメージは、王室やアフタヌーンティーなど伝統的な英国であることが多いです。

今回のEXPO2025ではパビリオン出展を通じて、ステレオタイプな英国のイメージを変えたい、現在の英国を表現したいと考えました。英国パビリオンのテーマは「Come Build The Future（ともに未来をつくろう）」。パビリオンの外観デザインはおもちゃの積み木からインスピレーションを得たモダンで革新的、そして英国らしいユニークなデザインにし、内部のビジタージャーニーでは映像と音を駆使し、英国のイノベーションについて過去・現在・未来を巡る没入型の体験をしてもらえるよう工夫しました。

そして、様々なイベントや会議を開催する中で、英国のイノベーションや持続可能の強さという点に力を入れて紹介しました。

関：中でもひとつを挙げるとすれば？

キャロリン：ひとつを挙げるのは難しいですが、あえて言うなら、英国は多様性を大切にする開かれた国であり、パートナーシップを重要視しているというメッセージを伝えたかったですね。英国パビリオンとして最初に開催したイベントは、ウクライナとの合同イベントでしたから、そういう意味では大変重要なメッセージを発信できたと思います。

また、ウクライナのナショナルデーの際には、ウクライナの副首相が英国パビリオンにも来館されました。EXPO2025の場で国際的なパートナーを支援できたことは、とてもよかったと思います。

日英の強い絆

キャロリン：もちろん日本と英国のパートナーシップも非常に重要だと考えています。国家レベルの話だと、8月から9月にかけて英空母「プリンス・オブ・ウェールズ」を旗艦とする英空母打撃群（CSG25）が横須賀と東京に寄港、石破茂前総理が8月23日に「プリンス・オブ・ウェールズ」を視察されました。

9月17日には、石破前総理が英国パビリオンを訪問され、その際「プリンス・オブ・ウェールズ」を視察された時の写真を贈呈しました。去年は天皇陛下と皇后陛下が国賓として英国を訪問されましたし、こうしたことが日英関係の強さを具体的に表わしていると思います。

大阪市で言いますとEXPO2025会期中の6月、アンディ・バーナムGM（グレーター・マンチェスター）市長を団長とする通商使節団が訪日し、両市のより一層の交流・連携の促進を図るセミナーを開催。9月5日には横山英幸市長がマンチェスター市を訪れ、大阪市とグレーター・マンチェスター合同行政機構との間で姉妹都市提携が締結されました。

マンチェスターと大阪の姉妹都市提携

関：大阪市にとっても、36年ぶりの姉妹都市提携締結となりました。大阪はかつて「東洋のマンチェスター」と呼ばれるほど紡績産業が盛んで、日本の工業化を牽引する中心的な役割を果たしていましたが、マンチェスター出身のキャロリンさんは、大阪とマンチェスターの共通点についてどのように感じていらっしゃいますか？

キャロリン：製造業が盛んであるなど、両都市の歴史は似ているかもしれません。現在ではどちらも脱炭素エネルギーやライフサイエンスの分野などを重点的に発展させていると思います。

「人」については、マンチェスター人も大阪人も、首都であるロンドンや東京に対して競争心やライバル心を持っていると思います。ロンドン人や東京人に比べて、私たちはもっと親切、もっと友好的、もっとユーモアがある。私たちのほうがもっといいですよ、というように。また、会議の席でも、非常に率直で友好的に意見を交わします。そうした率直な気質はとても似ていると思います。

両都市の間で姉妹都市提携が締結されたことで今後、両都市間の産業や企業がより強いパートナーシップを育み、大学などの教育研究機関でも一層交流が進んでいくことを期待したいですね。

女性活躍の場を広げて

関：EXPO2025の成功、そしてグレーター・マンチェスター合同行政機構と大阪市の姉妹都市提携の締結は大きな成果だと思いますが、他に力を入れられたことにはどんなことがありますか？

キャロリン：私にとっては当たり前のことですが、EXPO2025でもWomen’s Economic Empowerment（女性の経済的エンパワーメント）を支援しました。8月、英国パビリオンで開催されたWomen’s Economic Empowermentの日のイベントでスピーチしたり、9月にエディンバラ公爵殿下と公爵夫人殿下が日本を公式訪問された際には、EXPO2025英国パビリオン視察や、ウーマンズパビリオンで開催されたUN Women主催のイベントへの参加などのサポートをしました。個人としても何度もウーマンズパビリオンを訪れましたね。

関：先ほど、女性の国会議員比率の話が出ましたが、世界的に見ても日本女性の社会進出は遅れていると言わざると得ません。日本の女性に対して提言をいただけますか？

キャロリン：日本ではよく「前例がない」という表現が使われますね。でも「前例がない」ことをやらないと、イノベーションにはなりません。是非「前例がない」ことにチャレンジしてもらいたいと思います。

関：ちなみに、キャロリンさんがジョブシェアという働き方を上司に提案された時には、反対されなかったんですか？

キャロリン：全然。提案したらすぐOKでした。

関：それは素晴らしい！ 日本ではやる前に考えすぎて、結局はやらないみたいなことも多いですが、まずはやってみよう、それでダメならまた考えようといった懐の深さを感じます。

キャロリン：そうですね。まずはやってみたほうがいいですよね。

ファーストペンギンであり続けてほしい

関：4年間暮らした大阪について、プラス面もマイナス面も含めてメッセージをいただけますか？

キャロリン：そうですね。マイナス面で言えば、大阪は緑が少ないですね。もっとあってもいい。でもグラングリーン大阪がオープンして、都心に緑の公園が誕生したことはよかったと思います。グラングリーン大阪の中には、英国の彫刻家の作品も展示されているんですよ。

大阪は非常に友好的ですし、賑やかな都市ですね。私にとっては住みやすい町でしたが、日本語を話せない夫にとっては少し大変だったかもしれません。

関経連（関西経済連合会）が掲げる関西ビジョン2030は「先駆ける関西、ファーストペンギンの心意気」です。これは、大阪の企業の思いや考え方を象徴するものです。大阪の企業そして社会全体がファーストペンギンであり、チャレンジを続けていってほしいと思います。

なぜなら、大阪にはイノベーションの歴史があるからです。今、英国に投資している関西企業、例えば住友電工やパナソニック、ダイキンなどもイノベーションが強い会社だと思います。時代は、変化するスピードが以前に増して速くなっていますが、遅れを取らないよう、動いていくことが大切です。日本と英国は重要なパートナーです。パートナーシップをより強固にし、協力して新しい何かを、共に新しい未来を創っていければと思います。

関：おっしゃる通り、大阪にはイノベーションの歴史があります。明治維新以降、多くの企業家が創意工夫で新しい産業を生み出し、大阪の地で発展してきました。そうした企業家たちの功績から企業家精神を学ぶことができる「大阪企業家ミュージアム」という施設もあるほどです。リスクを恐れず、世界とそして英国と手を携えて、新しい何かを創り出していければいいですね。本日はありがとうございました。

