アニバーサリーイヤー記念！グラモアブラ新色で自分らしく輝く♡

女性一人ひとりの美しさを引きだす「グラモアブラ」が誕生10周年♡10月30日（木）には第二弾として「シアーブラウン」「シアーグレー」の2色が新登場。クリスマスシーズンにぴったりなクラシカルフラワープリントと立体刺繍の凹凸、光の角度で変わる色彩表現が、着用するたびにポジティブな気持ちをもたらしてくれます。シリーズ累計販売139万枚の人気育乳ブラです♪

立体刺繍×プリントの新デザイン



10周年アニバーサリー第2弾では、クリスマスローズや木の実、小花をあしらった「プリントエンブレース」を採用。

従来の刺繍レースに現代のプリント技術を融合させ、華やかさと奥行きのあるデザインに仕上げています。

光の加減や角度で表情が変わるため、着るたびに新しい魅力を感じられるのが魅力です。グラモアブラは価格5,280円（税込）・サイズA70～75、B65～75、C～G65～80です。

グラモアブラの新色が登場！フェザーライクブラに2025年注目の2色が仲間入り

ショーツとセットアップで楽しむ



新色の「シアーブラウン」「シアーグレー」はショーツともセットアップ可能。スタンダードショーツ、デザインショーツ、タンガなど好みのデザインを選べ、価格はいずれも1,980円（税込）でサイズはM～LL。

自分らしい組み合わせでコーディネートを楽しむことで、モチベーションもぐっとアップします♡

10周年の人気育乳ブラの魅力



「グラモアブラ」は産後の体型変化に悩んだデザイナーの思いから生まれた育乳ブラ。谷間をしっかりキープしつつ、バストを潰さずふんわり包み込む設計で、着心地は快適。

シリーズ累計販売139万枚、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞歴あり、レビュー総数7,000件以上・評価4.47の実績を誇ります。

10周年アニバーサリー新色で自分らしく輝く



グラモアブラ10周年記念第2弾の「シアーブラウン」「シアーグレー」は、立体刺繍とプリント技術の融合で華やかさ抜群♡ショーツとのセットアップも楽しめ、着るだけでポジティブな気持ちに。

累計139万枚を突破した育乳ブラで、自分らしく輝くライフスタイルをぜひ体感してみてください。予約・購入は公式サイトで可能です。