フィギュアスケート女子北京五輪銅メダルの坂本花織選手（２５）＝シスメックス＝が１６日、「神戸マラソン２０２５」（神戸市役所前〜大蔵海岸折り返し〜神戸ハーバーランド）のスペシャルアンバサダーとして、神戸市役所前のスタート地点でランナーを応援した。

斎藤元彦兵庫県知事、久元喜造神戸市長、トラッキー、ラッキーとともにスターター台に登壇し、午前９時のスタートから約３０分間、２万人のランナーを激励した。「いつも自分が動いて手を振る側なのでこういうのは初めて。目が追い付かないみたいな。頑張っている人を見ると自分もすごいパワーをもらえるのでいい機会になりました」と話した。

今季限りの現役引退を表明している坂本。ランニングについては「昔は走るのが好きだったので全然苦痛じゃなかったんですけど、年々ちょっと…」と苦笑いしながら「いきなり４２キロは負担が大きいので、５キロや１０キロなどに出る機会があれば」と引退後の出走にも興味を示した。

今月７日にはＧＰシリーズ第４戦のＮＨＫ杯で２連覇を達成して、ＧＰファイナル進出（１２月４〜６日・名古屋）が決定。ミラノ・コルティナ五輪代表切符が大きく近づく次戦に向けて「去年はショートでミスが出て出遅れた。今年はショートもフリーもしっかりそろえて、自信を持ってできるようにしたい」と見据えた。